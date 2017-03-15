زين” تنضم إلى شبكة خدمات “أمازون ويب” (AWS) 

أعلنت مجموعة زين أن شركتها التابعة “مدى للاتصالات” دخلت في شراكة مع شبكة خدمات “أمازون ويب” (التي تُعرف اختصارا بـ AWS)، لتكون أول شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط تؤسس لهذه النوعية من الشراكة مع شبكة أمازون العالمية.

وأوضحت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن عضوية شبكة “خدمات أمازون ويب” تعني أنه قد أصبح باستطاعة زين الآن أن تربط شركات مشروعات الأعمال بشكل مباشر مع سحابة “خدمات أمازون ويب” (AWS) عن طريق شبكة IP/MPLS الخاصة بالمجموعة.

وأفادت زين في بيان صحافي أن مجموعة زين ستؤمن دوائر شبكية بين مواقع الـ”ربط المباشر” الخاصة بشبكة “AWS” من ناحية، وبين مراكز البيانات والمكاتب والبيئات التنظيمية من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي سيسهم في مساعدة المشاريع التجارية على تشييد بيئة سحابية هجينة باستخدام سحابة “خدمات أمازون ويب” (AWS).

الجيدر بالذكر أنه، وعلى مدار السنوات الـ 10 الماضية، ظلت شبكة خدمات ” أمازون ويب” (AWS) المنصة السحابية الأكثر شمولا واستخداما على مستوى العالم، حيث توفر أكثر من 90 خدمة متكاملة الخيارات للحوسبة، والتخزين، وقواعد البيانات، والتحليلات، والاتصالات المتنقلة، وانترنت الأشياء “IoT”، وتطبيقات مشروعات الأعمال من 42 “موقع متاح” (AZs) موزعة في 16 نطاق جغرافي حول العالم، مع نطاقي “AWS” (و 5 “مواقع إتاحة”) في فرنسا والصين، ومن المتوقع لهما أن ينضما إلى الخدمة عبر الإنترنت في غضون الأشهر القلية المقبلة.

كما أن خدمات شبكة الـ “AWS” موثوقة من جانب ملايين العملاء النشطين حول العالم شهريا – بما في ذلك المشروعات الناشئة الأسرع نمواً، وشركات الأعمال الأضخم حجما، إلى جانب هيئات حكومية رائدة – لتشغيل البنى التحتية الخاصة بهم، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة، مع تقليض التكاليف.

وكشفت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي مرتكزة على خدمة “Cloud Connect” السحابية التي توفرها بالمجموعة، وهي الخدمات التي توفر منصة ابتكارية تربط بين العملاء من جهة ومزودي الخدمات السحابية (CSP) من جهة ثانية بطريقة بسيطة وفعالة التكاليف. فالمنصة تسمح بتمكين العملاء من بناء حلول هجينة مرنة وقابلة للتطوير وقائمة على أساس التقنية السحابية، كما أنها تزود العملاء بأسهل طريقة ليتصلوا بمزودي خدمات سحابية مختلفين، بما في ذلك شبكة خدمات “أمازون ويب” (AWS).

وقال المدير العام في شركة مدى للاتصالات والمدير التنفيذي لشؤون العمليات الدولية ومبيعات الجملة والتجوال في مجموعة زين هنري كساب ” هذا الاتفاق منحنا خطوة متقدمة في هذه النوعية من الخدمات الرائدة، والتي يتطلبها قطاع مشروعات الأعمال في المنطقة”.

وأضاف كساب قائلا ” كما أن هذا الاتفاق منحنا السبق على مستوى أسواق الشرق الأوسط من خلال إضافة شبكة AWS إلى باقتنا، والتي ستوفر لنا منصة صلبة، لإطلاق المزيد من الخدمات الابتكارية، لتزويد عملائنا المؤسسيين بأفضل عروض للخدمات “.

وتابع كساب بقوله ” من خلال خدمة (Cloud Connect) التي توفرها زين، سيحصل العملاء المؤسسيين على سعة معينة لنقل البيانات من خلال بنية تحتية مدارة بالكامل، بما يوفر أداء وفترات انتظار (كُمون) يمكن التنبؤ بهما، وأمن أفضل بالمقارنة مع الاتصال القائم على أساس الانترنت، كما توفر الخدمة أيضا سيطرة شاملة وقوية على التوزيع وعلى عدد وثبات التوزيع، بما يسمح بمعالجة شاملة للمشاكل المتعلقة باستقلالية المعلومات والأمن الكامل من المنبع إلى الوجهة النهائية”.

وكشف كساب بقوله ” خدمة (Cloud Connect) السحابية الخاصة بمجموعة زين توفر منصة ابتكارية تربط بين العملاء من جهة ومزودي الخدمات السحابية (CSP) من جهة ثانية بطريقة بسيطة وفعالة التكاليف، فالمنصة تسمح بتمكين العملاء من بناء حلول هجينة مرنة وقابلة للتطوير وقائمة على أساس التقنية السحابية، كما أنها تزود العملاء بأسهل طريقة ليتصلوا بمختلف مزودي الخدمات السحابية، بما في ذلك شبكة خدمات أمازون ويب (AWS)”.

يذكر أن هذه الاتفاقية جاءت في أعقاب اتفاق مشابه كانت زين قد توصلت إليه في سبتمبر الماضي مع مايكروسوفت العالمية، حيث اختارات الاخيرة البنية التحتية الخاصة بشركتها التابعة “مدى للاتصالات” لربط عملاء النظام التشغيلي لشركة مايكروسوفت في منطقة الشرق الأوسط (Microsoft Azure ExpressRoute )، وهي الخطوة التي تسمح لها بتزويد قطاع الهيئات والشركات بسلسلة خدمات أفضل في مجال البرمجيات والخدمات السحابية المبتكرة عبر شبكتها / MPLS المتنامية العالمية.

وتؤكد مجموعة زين بهذه الاتفاقيات التي تبرمها مع شركات دولية وعالمية، دخولها بقوة في ترتيبات مع لاعبين رائدين في مجال الحوسبة السحابية والاتصال بالانترنت – مثل شبكة AWS وشركة مايكروسوفت – هو أمر يؤكد مجددا ريادة وزعامة مجموعة زين كمزود عالمي لخدمات مبيعات الاتصال الرقمي، كما أنه يأتي استكمالا للاستراتيجية العامة الخاصة بالمجموعة، وهي الاستراتيجية إلى أن تصبح زين في صدارة موكب الابتكار، وتحسين خدمة العملاء.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة IP/MPLS المرنة التي تملكها وتشغلها زين تنتشر لتغطي مناطق واسعة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا والشرق الأقصى والولايات المتحدة، حيث تقوم بالربط من خلال ترتيبات “النقل البيني من شبكة إلى أخرى” (NNI) مع شركاء عالميين رئيسيين، ويكسب الانتشار الواسع لهذه الشبكة مجموعة زين قدرات أكبر على توفير امكانية الاتصال لعملائها المؤسسيين بواحدة من المنصات السحابية الرائدة عالميا.