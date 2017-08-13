زين تقيم كرنفالها للعائلات في اربد

أقامت شركة زين يوم الجمعة “كرنفال زين العائلي” في اربد سيتي سنتر (جالكسي بارك) في محافظة اربد، والذي استمر من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة العاشرة مساءً واشتمل على العديد من النشاطات والفعاليات المتنوّعة لجميع أفراد العائلة وتقديم العديد من الجوائز القيمة بالاشتراك مع جالكسي بارك.

وحضر الكرنفال العديد من مواطني محافظة اربد وعائلاتهم الذين استمتعوا بيوم عائلي مليء بالأجواء الترفيهية والعائلية المميّزة والمليئة بالمفاجآت والمسابقات، كما استفاد الحضور من العرض الخاص الذي قدمته زين بالتعاون مع جالكسي بارك للحصول على رصيد إضافي لألعاب جالاكسي بارك عند الدفع بواسطة (زين كاش) المحفظة الإلكترونية على الهاتف المحمول.

ويأتي كرنفال زين للعائلات ضمن استراتيجية الشركة لاستمرار تواصلها مع المواطنين في مختلف المحافظات، كما وستستكمل زين كرنفالاتها خلال الاسابيع القادمة في العاصمة عمان حيث ستقيم كرنفالا يوم الجمعة الموافق 18 اب في جاليريا مول (جالكسي بارك) وكرنفالا اخر يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر الحالي في سيتي مول (طابق المطاعم) في العاصمة عمان.

يجدر بالذكر بأن خدمة “زين كاش” تتميز بكونها آمنة وسهلة الاستخدام، حيث تتم جميع الحركات الإلكترونية المالية بسلاسة وسرية مطلقة، بالإضافة إلى توفير الوقت وتكاليف التنقل للمشتركين. وإلى جانب ذلك، فإنها تسمح لهم بإجراء عمليات الدفع والتحويل من أي مكان، حتى خلال التجوال الدولي.