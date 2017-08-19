زين تقيم كرنفالها الثاني للعائلات في جاليريا مول

أقامت شركة زين يوم الجمعة كرنفالها العائلي الثاني في جاليريا مول (جالكسي بارك) في عمان، والذي استمر من الساعة الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً واشتمل على العديد من النشاطات والفعاليات المتنوّعة لجميع أفراد العائلة وتقديم العديد من الجوائز القيمة بالاشتراك مع جالكسي بارك

وحضر الكرنفال العديد من المواطنين وعائلاتهم الذين استمتعوا بيوم عائلي مليء بالأجواء الترفيهية والعائلية المميّزة والمليئة بالمفاجآت والمسابقات التي شارك بتقديمها الفنان الكوميدي أبو الغور، كما استفاد الحضور من العرض الخاص الذي قدمته زين بالتعاون مع جالكسي بارك للحصول على رصيد إضافي لألعاب جالاكسي بارك عند الدفع بواسطة (زين كاش) المحفظة الإلكترونية على الهاتف المحمول

ويأتي كرنفال زين للعائلات ضمن استراتيجية الشركة لاستمرار تواصلها مع المواطنين في مختلف المحافظات، حيث أقامت زين كرنفالها العائلي الأول في اربد سيتي سنتر (جالكسي بارك) في محافظة اربد يوم الجمعة الموافق 11 آب كما وستستكمل زين كرنفالاتها في الاسبوع القادم في العاصمة عمان حيث ستقيم كرنفالا اخر يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر الحالي في سيتي مول (طابق المطاعم) في العاصمة عمان.

كما اشتمل الكرنفال على أكشاك مخصصة لمساعدة زوار الكرنفال على فتح محافظ الكترونية متنقلة وشرح كيفيىة استخدام خدمة “زين كاش” التي تتميز بكونها آمنة وسهلة الاستخدام، حيث تتم جميع الحركات الإلكترونية المالية بسلاسة وسرية مطلقة، كما وتساعد الخدمة على توفير الوقت وتكاليف التنقل للمشتركين. وإلى جانب ذلك، فإنها تسمح لهم بإجراء عمليات الدفع والتحويل من أي مكان، حتى خلال التجوال الدولي.