زين تعلن عن الفائز بالشقة الثانية مع خط “محافظات Mix” في الزرقاء

أعلنت شركة زين يوم الجمعة عن الفائز بالشقة الثانية من أصل ثلاثة شقق، ضمن المسابقة التي أطلقتها لزبائنها في محافظة الزرقاء من مشتركي خط “محافظات Mix”، وجاء ذلك ضمن الكرنفال الذي أقامته الشركة في محافظة الزرقاء بهدف التواصل عن قرب مع مشتركيها في هذه المحافظة.

وقد تسلّم الجائزة الفائز بالشقة الثانية برهام محمد ابراهيم جبر في ختام الكرنفال الذي حضره الآلاف من سكان محافظة الزرقاء، في مدينة الأمير محمد للشباب، ضمن أجواء ترفيهية وعائلية مميّزة ومليئة بالمفاجآت والمسابقات، حيث اشتملت فعاليات الكرنفال على منطقة مخصصة لألعاب الأطفال ومنطقة ألعاب التحديات، وتخللها أيضاً توزيع الجوائز والهدايا على الأطفال، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والجوائز، كما ضم الكرنفال معرضين متنقلين لشركة زين وشركة مدى، بهدف إطلاع سكان الزرقاء على العروض التي صُمّمت خصيصاً من أجلهم، ولتلبي كافة احتياجاتهم.

وقد اشتمل الكرنفال الذي قدّمه الإعلاميين رندة كرادشة وياسر النسور، على فقرات فنية للفنانين متعب الصقار وحسام ووسام اللوزي، بالإضافة إلى مشاركة الفنان الكوميدي أبو الغور، والناشط على شبكات التواصل الاجتماعي عمر زوربا.

الجدير بالذكر أن شركة زين أطلقت بطاقات وعروض Mix المخصصة لمشتركيها في المحافظات، التي تشمل عرض “محافظات Mix” الذي يوفر للمشترك داخل المحافظة حزمة انترنت بسعة 9 جيجابايت يمكنه استخدام 1 جيجابايت منها في عمان، و12000 دقيقة على شبكة زين 1000 دقيقة محلية على الشبكات الاخرى 1000 رسالة نصية محلية قصيرة، فيما يحصل المشترك على 3000 دقيقة على شبكة زين و100 دقيقة محلية على الشبكات الاخرى، للاستخدام في العاصمة عمان، وباشتراك شهري يبلغ الـ 7.86 دينار فقط دينار شامل الضرائب، من خلال شراء بطاقة MIX فئة 3 مكالمات + 3 انترنت.