“زين” تطلق “iflix Arabia” لخدمات بث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية عبر الإنترنت

المجموعة تؤسس كيان تجاري مشترك مع ” iflix ” لتوفير بث المحتوى الترفيهي في

الشرق الأوسط وأفريقيا

– أعلنت مجموعة زين و”iflix” الرائدة عالميا في مجال خدمات بث الأفلام والبرامج والمحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت في الأسواق الناشئة اليوم عن تأسيس كيان تجاري مشترك تحت اسم ” iflix Arabia ” لتوفير خدمات عالمية الطراز في بث المحتوى الترفيهي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

وذكرت زين الشركة الرائدة في مجال تشغيل شبكات الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن الكيان التجاري الجديد ” iflix Arabia” سيكون مقره الرئيسي في دبي، مبينة أن هذا التحالف الاستراتيجي سوف يضيف الأسواق التي تعمل فيها زين إلى نطاق التواجد الجغرافي لـ “iflix”، حيث سيغطي أسواق الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، لبنان، والسودان، مع امكانية التوسع إلى اسواق إقليمية إضافية مستقبلا.

وأوضحت زين خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقدته اليوم في مقرها الرئيسي في الشويخ أنه من المقرر أن يتم الإطلاق التجاري لخدمات “iflix” عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من العام 2017، حيث ستبدأ “iflix” بفتح مكتبتها التلفزيونية والسينمائية لعملاء مجموعة زين، وتوفير تشكيلة واسعة من آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية مصحوبة بترجمة نصية عربية وانجليزية، كما ستوفر محتوى فيديو عرض أول، وسلسلة حصرية من البرامج الفائزة بجوائز أكاديمية شهيرة.

وأفادت زين أن خدمات “iflix” ستقدم للشغفوين بمشاهدة الأفلام أفضل العروض الحصرية من هوليوود ولمحبي الأفلام الهندية سلسلة واسعة من أفلام بوليوود، هذا بالإضافة إلى تقديم أفضل البرامج التلفزيونية الإقليمية والمحلية، علاوة على أكثر من 2000 عمل من برامج الأطفال.

وكشفت المجموعة أن خدمة “iflix” ستوفر أيضا تشكيلة واسعة ومتنوعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج العربية ذائعة الصيت، حيث تخطط ” iflix Arabia” لطرح سلسلة حصرية من محتوى الفيديو العربي.

الجدير بالذكر أن “iflix” العالمية أطلقت خدماتها لأول مرة في مايو من العام 2015، ونجحت سريعا في بناء علامة تجارية مرموقة لها في بث محتوى الفيديو في أسواق منطقة آسيا، حيث نشرت خدمات عالمية الطراز لهذا النوع من المحتوى في تسع أسواق في غضون أقل من عامين، واستطاعت أن تستقطب ما يربو على 4 ملايين مشترك خلال تلك الفترة.

وبالنظر إلى أن عملاء مجموعة زين يبلغ تعدادهم 47 مليون عميل في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن الكيان التجاري المشترك ” iflix Arabia” سيستفيد من الريادة السوقية الراسخة التي تحظى بها شبكات زين، وسيسعى هذا الكيان التجاري إلى الاستفادة من الانتشار المتزايد لخدمات الإنترنت، والإقبال الواسع على اقتناء الهواتف الذكية، هذا إلى جانب الاستفادة من الشهية الهائلة للمحتوى الرقمي والترفيه.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي ” هذا الاستثمار المشترك يجسد المزيد من جهود المجموعة في استكمال مسارها الاستراتيجي نحو التحول إلى مشغل الاتصالات الرقمي”.

وأضاف الخرافي قائلا ” الكيان التجاري الجديد “iflix Arabia”، سيقوم بتوفير خدمات عالمية الطراز في بث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأوضح قائلا “إطلاق الكيان التجاري المشترك “iflix Arabia ” يسهم في خلق قيمة هائلة للأطراف ذات المصلحة لدى كل من مجموعة زين و”iflix”، وذلك في ضوء الطاقات التعاضدية والتكاملية التي ستخلقها تلك الشراكة، وتدفقات الإيرادات الجديدة التي ستتولد من خلال الإقبال المتوقع على هذه الخدمة الجذابة”.

وأشار الخرافي إلى أن هذا التحالف الاستراتيجي يأتي في إطار أعمال “جبهة زين الرقمية والإبداعية” التي أطلقتها المجموعة قبل أكثر من عامين، والتي تستهدف من خلالها رصد وتحديد مجالات أعمال جديدة، وشراكات استراتيجية تحقق قيمة مضافة، وفرص الاستحواذ، واستثمارات جديدة، من شأنها أن تخلق مصادر جديدة للدخل من أجل الاستغلال الكامل لشبكات البرودباند عالية السرعة التي تملكها المجموعة “.

وبدوره قال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين سكوت جيجينهايمر “أبلت iflix جهدا استثنائيا على صعيد قيادة ثورة المحتوى الترفيهي في آسيا، حيث باتت عنوانا للجهات التي تقدم منتجات رائدة في مجال خدماتها”.

وأضاف جيجنهايمر قائلا ” الأمر الذي يميز iflix هو الابتكارية في المحتوى الذي تقدمه، إلى جانب التزامها بتوفير تجربة رقمية ترفيهية استثنائية، وهو الأمر الذي يكمن في صميم الأعمال التي تجسدها جهود مجموعة زين في هذا الاتجاه الرائد، وهو تبني المزيد من الخدمات الرقمية “.

وتابع جيجنهايمر قائلا ” نتطلع من خلال هذا التحالف إلى وضع قاعدة عملائنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل نطاق محتوى خدمات iflix، والاستفادة من المحتوى الثري لسلسلة ضخمة من الأفلام والبرامج والمسلسلات التلفزيونية”.

من جانبه قال المؤسس المشارك لشركة “iflix” مارك بريت ” مجموعة زين هي رائد حقيقي على صعيد الابتكار، وتطور الأعمال الرقمية، وهذا التعاون الثنائي يمثل خطوة مثيرة في سياق قصة نمو “iflix”، إذ أننا نطلق خدماتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شريك يشاركنا رؤيتنا والتزامنا إزاء تقديم خدمة متميزة وخلق تجارب رائعة لعملائنا “.

وأضاف السيد جون – بول ماكيرلي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة IFLIX “التحالف بين مجموعة زين و”iflix” سيمكن الطرفين بقدرات أكبر لتزويد العملاء خدمات المحتوى الأكثر معقولية وموثوقية، فهناك مزيج رائع من قوائم المحتويات الترفيهية العالمية والمحلية ستصل إلى الجماهير من خلال استخدام شبكات مجموعة زين الرائدة”.

وأضاف ماكيرلي قائلا ” هذا بدوره سيضمن توفير أفضل سرعات للبث من أجل تحقيق أفضل تجربة عملاء، بل وحتى جلب مزيد من المحتوى إلى العملاء وإثراء تجارب مشاهداتهم، لذا فإننا متحمسون جدا إزاء هذا التحالف، وإزاء ما يعنيه بالنسبة لعملائنا ولأطرافنا ذات المصلحة في المستقبل”.

الجدير بالذكر أن “iflix” تمتلك تكنولوجيا حصرية خاصة بها لضغط وتهيئة المحتوى الرقمي، وهي التكنولوجيا التي تسهم أكثر في ضمان استمتاع المشاهدين بتجربة مشاهدة رائعة، وذلك من خلال تمكين الخدمة بشكل أفضل، بحيث تنساب بسلاسة، في حال كانت سرعات الإنترنت بطيئة نسبيا.

مع كل اشتراك سيسمح للمشترك بأن يصل إلى الخدمة من خلال خمسة أجهزة، بما في ذلك الهواتف النقالة وأجهزة اللاب توب، الحواسيب اللوحية، والتليفزيون، وهناك خاصية حصرية بمشتركي “iflix”، وهي أنهم سيستطيعون القيام بتنزيل الأفلام والبرامج التلفزيونية، كي يشاهدوها لاحقا دون الإتصال بشبكة الانترنت.

وبفضل علاقاتها مع أكثر من 170 استوديو وموزع حول العالم، توفر “iflix” لمستخدميها قائمة شاملة من أفضل مختارات المحتوى الترفيهي الرقمي، حيث تقدم خدماتها الآن في الفيليبين، إندونيسيا، سريلانكا، بروناي، جزر المالديف، وباكستان، وقريبا جدا ستصبح خدماتها الترفيهية متاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستواصل “iflix” نشر خدماتها إلى أسواق إضافية خلال الأشهر المقبلة.