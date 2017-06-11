زين تطلق رسميا خدمة iflix لبث محتوى الفيديو عبر الإنترنت

أطلقت مجموعة زين رسمياً خدمة iflix لبث محتوى الفيديو عبر الإنترنت (الأفلام وبرامج التلفزيون) في أسواق الشرق الأوسط، لتفتح آفاقا جديدة أمام زبائنها المهتمين بالمحتوى الرقمي، كما تم طرح هذه الخدمة في الأردن ليتمكن كافة مشتركو زين من الاستمتاع بميزات الخدمة.

وتوفر خدمة iflix تشكيلة واسعة من آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية العالمية والعربية (بترجمة نصية عربية وانجليزية)، كما ستوفر محتوى فيديو عرض أول، وسلسلة حصرية من البرامج الفائزة بجوائز أكاديمية شهيرة، بالإضافة أكثر من 2000 عمل من برامج الأطفال.

وقد أعلنت مجموعة زين مع “iflix” الشركة الرائدة عالميا في مجال خدمات بث الأفلام والبرامج والمحتوى التلفزيوني عبر الإنترنت في الأسواق الناشئة عن تأسيس كيان تجاري مشترك تحت اسم “iflix Arabia” لتوفير خدمات عالمية الطراز في بث المحتوى الترفيهي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) من خلال التعاون مع أكثر من 170 استديو وموزع على مستوى العالم.

وسيتمكن مشتركو زين من الحصول على خدمات الترفيه الرقمي اللامحدود لخدمة iflix حتى نهاير شهر تموز مجاناً كفترة تجريبية لاستقبال الخدمة، على أن يستفيدوا من العرض الذي ستقدمه زين للاستمتاع بخدمات iflix.

وسيسمح كل اشتراك بأن يصل المشترك إلى خدمة iflix من خلال خمسة أجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفاز كي يشاهدوها لاحقاً أينما كانوا، وفي في أي الوقت. كما سيستطيع مشتركو “iflix” من التمتع بالخاصية الحصرية وهي القيام بتنزيل الأفلام والبرامج التلفزيونية على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية من مكتبة iflix الضخمة كي يشاهدوها بدون اتصال بالإنترنت.

ويأتي إطلاق خدمة iflix بمثابة خطوة محورية جديدة في إطار أعمال”منصة زين الرقمية والإبداعية” (ZDFI) التي أطلقتها مجموعة زين قبل أكثر من عامين، والتي تستهدف المجموعة من خلالها إطلاق زين في الفضاء الرقمي، والعمل على تنمية حجم نطاق عملياتها من خلال الدفع بأنشطتها إلى قطاعات جديدة من الأعمال، حيث تركز منصتها الرقمية على مجالات الابتكار والخدمات الرقمية والمدن الذكية، مع استهداف أن تصبح زين محدد اتجاهات على المستوى الإقليمي.

يجدر بالذكر بأن “iflix” تمتلك تكنولوجيا حصرية خاصة بها لضغط وتهيئة المحتوى الرقمي، وهي التكنولوجيا التي تسهم أكثر في ضمان استمتاع المشاهدين بتجربة مشاهدة رائعة، وذلك من خلال تمكين الخدمة بشكل أفضل، بحيث تنساب بسلاسة في حال كانت سرعات الإنترنت بطيئة نسبيا. ويمكن للمشتركين الراغبين في الاستفادة من عروض المحتوى الرقمي الذي ستقدمه خدمة iflix، التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة، أو تنزيل التّطبيق الخاص بها من متجر Google Play أو من متجر App Store.