زين تطلق خدمة “تنكي”Tanki

أطلقت شركة زين حصرياً وبالتعاون مع شركة Traklink خدمة “تنكي” Tanki ، المدفوعة لاحقاً، لجميع مشتركيها، من الأفراد والشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتتميّز خدمة “تنكي” التي تعتمد على تقنية الـ GPRS بإتاحتها قراءة مستوى السوائل في الخزّانات مثل المياه والوقود، حيث يتم تركيب جهاز الاستشعار فوق الخزّان، ليتمكّن المشتركين بالخدمة من فحص مستوى السائل والتأكد منه في أي وقت ومكان عبر استخدام تطبيق “تنكي” المتوفر عبر متاجر الـ IOS والأندرويد، والذي سيخوّل المشتركين بالخدمة الحصول على الإشعارات والتنبيهات عن طريق الرسائل النصية القصيرة، كل ساعتين، وفي حال تم استهلاك نسب 50 % أو 25% أو10% من السوائل، فستصلهم رسائل تنبيهية على الفور.

وتتراوح الاشتراكات الشهرية للخدمة الجديدة ، ما بين 3.5 دينار و 6 دينار، بالإضافة إلى سعر الجهاز، مع إمكانية الاشتراك بالخدمة لمدة سنة أو سنتين، أو ثلاث سنوات.

وسيتمكّن الراغبون بالاشتراك بالخدمة من خلال زيارة كل من معارض زين في مكة مول وسيتي مول وفرع الدوار الثامن والدوار السابع، وفرع الشميساني، والوحدات، وجبل الحسين، وشارع الجاردنز، وماركا ومحافظة العقبة، ومحافظة اربد، ومحافظة الزرقاء، حيث سيحصلون على قسيمة ويحتفظون بها، لحين اتصال الفريق التقني بهم لأخذ معلومات العنوان لغايات تركيب الجهاز، ليتم اظهار القسيمة عند وصول الفريق التقني من زين ، اذ تخضع عملية تركيب الجهاز إلى معايير مختلفة، مثل حجم الخزّان، وموقعه.