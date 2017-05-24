زين تطلق برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YES JO) بالتعاون مع مجموعة المناصير

أطلقت شركة زين وبالتعاون مع مجموعة المناصير برنامج ” مجتمع الرياديين الصغار الأردني” (YES JO) بالتزامن مع احتفالات الشركة بالعيد الحادي والسبعين لاستقلال اللمملكة الأردنية الهاشمية.

ويستهدف البرنامج طلاب المدارس الحكومية والخاصة ضمن الفئة العمرية من 8 إلى 16 سنة، ويعمل على تطوير مهاراتهم في مجالات الريادة والمواطنة والمشاركة الإيجابية في المجتمع بالإضافة إلى بناء القدرات وصقل المواهب.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة وعدد من الطلبة الرياديين بالإعلان عن برنامج “مجتمع الرياديين الصغار الأردني” (YES JO)، خلال حفل الإطلاق الذي حضره عدد من الطلبة المنتسبين للبرنامج وذويهم، وعدد من القائمين على البرنامج، بالإضافة إلى ممثلي كافة وسائل الإعلام.

وسيتمكّن الطلبة من الانتساب إلى البرنامج من خلال تعبئة الطلبات المتوفرة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج ” مجتمع الرياديين الصغار الأردني” التي ستطلقها شركة زين خلال الأسبوع المقبل، كما سيكون بإمكان الطلبة تقديم الطلبات في مقر شركة زين الرئيسي.

وعلى هامش الفعالية، أعرب الهناندة عن سعادته بهذا البرنامج وعلق قائلاً: “نهدف من خلال هذا البرنامج لترويج منظومة الريادة المجتمعية ضمن فئة الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج في مدارس العاصمة عمان ليتم لاحقاً الانتقال للمرحلة التالية التي تشمل كافة المحافظات لتعم المبادرة الطلبة في كافة أنحاء المملكة، كي تندمج فئة الأطفال واليافعين مع المجتمع بشكل فعال ويساهموا بالارتقاء بمستوى الريادة والمواطنة، مضيفاً: كلنا ثقة بأننا سنرى جهود أردنية شابة تقوم بالمساهمة في التطوير والتنمية في كافة المجالات، ونحن بدورنا نقوم بدعم واحتضان هؤلاء الشباب والطلبة الذين يمثلون أصحاب الأفكار الخلّاقة والمتجددة ونستمر بتشجيعهم على الابتكار والإبداع، من خلال منصة زين للابداع (ZINC).