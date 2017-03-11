زين تطلق برنامج تألق “شاين” لتشجيع مواهب طلبة المدارس

أطلقت شركة زين النسخة الثالثة عشرة من برنامج تألق “شاين”، المخصص للطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر، في عدد من مدارس العاصمة عمّان، وللعام الرابع على التوالي في عدد من المدارس المتواجدة في عدة محافظات.

ويبدأ البرنامج الذي تتنوع فيه الجوائز ما بين التفوق الأكاديمي، والتفوق الرياضي، والتفوق الموسيقي، والتصوير الفوتوغرافي والفنون، وكتابة القصة القصيرة، خلال شهر آذار ويستمر حتى شهر حزيران من العام الحالي، حيث يشمل البرنامج كل من محافظة الزرقاء، ومحافظة إربد ومحافظتي مأدبا والعقبة، بالإضافة إلى محافظة العاصمة عمّان.

وبلغ مجموع الطلبة الذين شاركوا في البرنامج، 7 آلاف طالب وطالبة عن كل عام منذ انطلاق البرنامج في العام 2004 سنوياً، من محافظة العاصمة، ومختلف محافظات المملكة، من 22 مدرسة موّزعة على 5 محافظات، تشمل ثلاث مدارس في محافظة الزرقاء و مدرستين في محافظة إربد، ومدرستين من محافظة العقبة، بالإضافة إلى أربع مدارس في محافظة مأدبا.