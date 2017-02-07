زين تطرح خطي شهامة Mix 60 وشهامة Mini 16 “

طرحت شركة زين خطي شهامة Mix 60 وشهامة Mini 16، المدفوعين مسبقاً، لجميع منتسبي ومتقاعدي القوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي، وسلاح الجو، وكافة الأفراد المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية وجيش التحرير والأمن العام، والدفاع المدني، وموظفي الجمارك.

ويتضمن خط شهامة Mix 60، دقائق اتصال محلية شهرية لا محدودة على شبكة زين، و1000 دقيقة اتصال محلية شهرية على الشبكات الأخرى، و1000 رسالة نصية قصيرة شهرية، وحزمة انترنت بسعة 14 جيجابايت شهرية، مقسمّة على نحو 7 جيجابايت لتصفّح الانترنت، و7 جيجابايت حزمة اجتماعية، بالإضافة إلى 6 جيجابايت مخصصة لتصفّح موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، مقابل قيمة اشتراك شهري تبلغ 7.56 دينار فقط، شامل الضريبة، وذلك من خلال شحن بطاقة Mix 3+3، اذ سيتمكن جميع أصحاب الخطوط الحاليين على التعرفات المخصصة للعسكريين، من الاشتراك أو التحويل إلى خط شهامة Mix 60، من خلال الضغط على الرمز *523# أو من خلال زيارة أي من معارض شركة زين المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، مع إظهار الهوية العسكرية، كما سيتم تحويل خطوط جميع المشتركين الحاليين على تعرفة شهامة 16 Mix إلى تعرفة شهامة Mix 60 الجديدة عند موعد التجديد القادم للاشتراك.

أما خط شهامة Mini 16، فيوفّر دقائق اتصال محلية غير محدودة على شبكة زين، و300 دقيقة اتصال على الشبكات المحلية، و200 دقيقة اتصال على الشبكة الأرضية، بالإضافة إلى 500 رسالة نصية قصيرة، وحزمة انترنت بسعة 11 جيجابايت، مقسّمة على نحو 3 جيجابايت لتصفّح الانترنت، و2 جيجابايت حزمة اجتماعية، و 6 جيجابايت مخصصة لتصفّح موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، وباشتراك شهري تبلغ قيمته 6.30 دينار فقط، شامل الضريبة، من خلال شحن بطاقة Mix2.5+2.5، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نغمات خدمة سمعني مجاناً عن طريق الإتصال بالرمز #339*، وستصل جميع مشتركي وأصحاب خطوط شهامة Mix 60 وشهامة Mini 16، رسائل تنبيهية عند انتهاء حزمة دقائق الاتصال والرسائل النصية الخاصة بخطوطهم، فيما ستصلهم رسائل تنبيهية في حال استهلاكهم نسب 50% و90% و99% و100% من حزم الإنترنت الخاصة بخطوطهم، وسيتمكنون من معرفة عدد دقائق الاتصال المتبقية لديهم من خلال الاتصال على الرقم #1*116*، ومعرفة حزم الانترنت المتبقية، عن طريق الاتصال على الرقم#2*116*، وسيتمكن جميع المشتركين الجدد من الحصول على خطين كحد أعلى على تعرفة شهامة Mix 60، وخطين على تعرفة شهامة Mini 16 أيضاً.