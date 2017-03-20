زين تضاعف سرعات “زين فايبر” وتقدّم الخدمة في المزيد من المناطق

عمان 20 آذار 2017 – أعلنت شركة زين عن مضاعفة سرعات الإنترنت التي توفرها عبر خدمة “زين فايبر”، والتي تتيح من خلالها إنترنت منزلي عبر تقنية الألياف الضوئية إلى المنزل (FTTH – Fiber-To-The-Home) بنفس السعر، لتوفّر للمشتركين الحاليين والجدد قيمة أكثر لإنترنت ثابت يتسم بجودة وكفاءة عاليتين وسرعة فائقة، كما قامت زين بتوسعة نطاق المناطق التي تقدم فيها الخدمة لتشمل كل من الصويفية ودير غبار وضاحية الأمير راشد والكرسي ودابوق والفردوس والجندويل وخلدا وحي الرضوان وعبدون الشمالي وضاحية النخيل، بالإضافة إلى مناطق جديدة يجري العمل حالياً على شمولها بالخدمة.

وقد صمّمت زين باقات متنوّعة من الاشتراكات الشهرية (الفواتير) لخدمة “زين فايبر”، وبأسعار مدروسة لتتناسب واحتياجات المشتركين وأنماط استخدامهم للإنترنت، حيث تتفاوت الباقات بحسب سرعة وسعة التنزيل، اذ تضاعفت سرعة باقات 10 ميجابت لتصبح 20 ميجابت، وسرعة 20 ميجابت لتصبح 50 ميجابت، وسرعة 100 ميجابت لتصبح 200 ميجابت، وذلك دون أي رسوم إضافية.

وقامت الشركة بتأسيس بنية تحتية من الألياف الضوئية التي تصل إلى منازل المشتركين لتضمن حصولهم على تجربة متميّزة في استخدام الإنترنت بسرعات عالية، بالإضافة إلى مستوى عالي من الحماية وسرعة تحميل وتنزيل متساوية، لتضع بين أيدي المشتركين إمكانية التمتع باستخدام التطبيقات التي تتطلب إنترنت ثابت فائق السرعة، مثل مشاهدة التلفاز عند الطلب، وتقنية تلفاز بروتوكول الإنترنت (IPTV)، والصوت عبر بروتوكول الانترنت (VoIP)، ونظام الحماية والمراقبة باستخدام الكاميرات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الألعاب عبر الإنترنت