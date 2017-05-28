زين تشارك المواطنين وجبة الافطار من خلال 10 موائد الرحمن في 8 محافظات

تقيم شركة زين موائد الرحمن، للعام السابع عشر على التوالي، في مختلف محافظات المملكة، لتشارك الصائمين إفطارهم طيلة أيام شهر رمضان المبارك، حيث سيتم تقديم وجبات الافطار للمواطنين في عشرة مواقع موزعة على ثمانية محافظات.

وتقيم زين موائد الرحمن على مدار الشهر الكريم في كل من محافظة العاصمة، في منطقة الدوار الثامن بالقرب من مقر الشركة الرئيسي، وفي منطقة الوحدات في مقر نادي الوحدات، وفي محافظة الزرقاء في حي رمزي بجانب مركز أمن الحسين، فيما ستقام الموائد لمدة عشرة أيام تبدأ في 11 رمضان ولغاية 20 رمضان في محافظة اربد في دوار القبة بالقرب من معرض شركة زين، ومحافظة الكرك – مثلث الثنية، وفي غور المزرعة – حي المسورة الشارع الرئيسي، وستقام الموائد ابتداءً من 21 رمضان ولغاية 30 رمضان في كل من محافظة معان في جمعية الحاج سالم العقايلة للأيتام، وفي وسط المدينة (مقابل مركز خدمات المدينة) في محافظة العقبة، وفي مدينة السلط بجانب بلدية السلط الكبرى، وفي مادبا مقابل مبنى المحافظة.

وفي تعليقه، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة: “تعد موائد الرحمن حدثاً سنوياً ننتظره بفارغ الصبر، لتتاح لنا فرصة مشاركة وجبة الإفطار مع إخواننا في كافة أنحاء المملكة، تتخللها أجواء رمضانية تعبق بالخير والبركة، لتتمكن زين من نثر بهجة التراحم وفعل الخير في عدة مواقع ولتصل الى أكبر عدد من المواطنين خلال الشهر الفضيل. اذ تعد موائد الرحمن واحدة من المبادرات التي تقوم بها الشركة انطلاقاً من إستراتيجيتها القائمة على تعزيز مفاهيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع.”

وتواصل شركة زين كعادتها خلال الشهر الفضيل، إطلاق ودعم العديد من المبادرات التي تعنى ببث روح المساعدة والمشاركة خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل هذه المبادرات “حملة طرود الخير” التي تقيمها الشركة بالتعاون مع تكية أم علي ، حيث يتم توزيع الطرود التي تشتمل على المواد التموينية الأساسية على العديد من الأسر المستورة في عدد من المناطق في مختلف محافظات المملكة. وتعد زين شريكاً في الحملة السنوية “نحو الحياة” التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان منذ العام 2004، حيث تقدم زين سنوياً دعم مادي مباشر وغير مباشر للحملة، اذ تتيح زين خلال شهر رمضان المبارك لجميع زبائنها التبرع للمركز بإرسال رسالة قصيرة بقيمة دينار واحد يذهب ريعها بالكامل لصالح الحملة.