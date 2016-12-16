زين تستضيف عدد من طاقم عمل فيلم “Rogue One”

أقامت زين في منصتها للابداع ZINC ، مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عدد من طاقم عمل فيلم Rogue One القادمين من هوليوود عن رحلتهم في الأردن وزيارتهم للمواقع السياحية في المملكة، والتي تم تصوير بعض من مشاهد أفلام شهيرة فيها.

وقام كل لورين بيترسون (Lorne Peterson) خبير المؤثرات البصرية والحائز على جائزة الأوسكار وساندي دويفتر (Sandy Dhuyvetter) خبيرة تصميم الأزياء بتقديم عرض بعنوان Hollywood Presentation and Costume Making لمشاركة الحضور بأهم وأحدث التقنيات المستخدمة في فن تصوير الافلام ومجال المؤثرات البصرية، كما شاركوا الحضور بخبرتهم في مجال المؤثرات البصرية وتصميم أزياء الشخصيات وتصوير الأفلام.

وجاءت زيارة طاقم عمل فيلم Rogue One لمنصة زين للابداع ZINC، كجزء من الجولة التي يقوم بها الطاقم في أنحاء المملكة، حيث قاموا بزيارة عدد من المعالم السياحية والتاريخية في العاصمة عمان، بالاضافة إلى زيارتهم لوادي رم، والبتراء، والعقبة، والبحر الميت، ليساهموا بالترويج للمناطق السياحية في الأردن.