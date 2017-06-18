زين تزود الملكية الأردنية بخدمات الاتصالات والانترنت

وقّعت شركة زين وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اتفاقية تعاون تقوم زين بموجبها بتزويد خدمات الانترنت وخدمات الاتصالات للملكية الأردنية بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بموظفي الشركة وبأسعار ومزايا استثنائية، حيثُ تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمساعي زين في خلق شراكات استراتيجية مؤسسية مع كافة الشركات والمنشآت.

الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة قال:” تعتز زين بالعلاقة المثمرة والقوية التي تجمعها بالملكية الأردنية، والتي نفخر بها كونها الناقل الوطني، إذ تحرص زين ومنذ تأسسيها على توفير خدماتها المتكاملة والمتطوّرة لكافة القطاعات والشرائح المختلفة بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، والارتقاء بجميع القطاعات.”

وأعرب المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تجمع شركتين وطنيتين تؤديان خدمات كبيرة للمجتمع الأردني، مؤكداً أن الملكية الأردنية تسعى الى تقديم خدمات متكاملة في مجال الاتصالات الخلوية تحقق امتيازات كبيرة لموظفيها والاستفادة من الخدمات المتطورة لشركة زين، فضلاً عن خدمات الانترنت الأحدث التي سترفع من كفاءة البنية التحية لأنظمة الملكية الأردنية والأجهزة العاملة في الشركة.

وتسعى شركة زين دائماً إلى خلق علاقات طويلة الأمد مع العديد من المؤسسات والشركات المحلية في كلا القطاعين العام والخاص، عبر بناء شراكات ناحجة من خلال تقديم خدماتها المتطوّرة إلى كافة العاملين في هذه المؤسسات والشركات، اذ تمثل هذه الشراكات أساساً متيناً يتم البناء عليه لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حرص زين على توفير حلول الاتصالات التي تلبي احتياجات الملكية الأردنية وموظفيها وفقاً لأعلى مستويات الجودة وأفضل الأسعار، بشكل يعكس المكانة الريادية التي تحتلها كل من زين والملكية الأردنية، وبما يعزز العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الطرفين.