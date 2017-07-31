زين ترعى الأسبوع المعماري السادس عشر

قدّمت شركة زين رعايتها للأسبوع المعماري السادس عشر، الذي نظّمته الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع جمعية المعماريين الأردنيين، تحت عنوان “الاتجاهات الحديثة في التعليم المعماري”، والذي أقيم في مركز الحسين الثقافي في الفترة من 22 إلى 24 تموز.

وتأتي رعاية شركة زين لهذه الفعالية في إطار شراكتها الاستراتيجية مع نقابة المهندسين الأردنيين، هذه الشراكة التي تقدّم زين من خلالها خدمات البيانات والمعلومات وحلول الاتصالات المتكاملة، التي تساهم في خدمة وتطوير القطاع الهندسي، بالإضافة إلى تغطية كافة احتياجات النقابة من الخدمات المتكاملة التي توفّر أحدث تقنيات الإنترنت وخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى رعاية زين لكافة الفعاليات والمؤتمرات التي تقيمها نقابة المهندسين الأردنيين.

وتناولت فعاليات الأسبوع -الذي افتُتِح تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل الطويسي- ثلاثة محاور رئيسية وهي محور ورشات العمل، ومحور المسابقات المعمارية، ومحور مناقشات التخرج ولجان التحكيم وامتحان القبول، واستضاف الأسبوع العديد من الضيوف العرب والأجانب.