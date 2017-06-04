زين تختتم النسخة الثالثة عشرة من برنامج تألّق (Shine)

اختتمت شركة زين النسخة الثالثة عشرة من برنامج تألّق (Shine)، والذي يهدف إلى اكتشاف وتشجيع المواهب لطلبة المدارس الخاصة في العاصمة عمان وعدد من المحافظات المملكة.

وتم توزيع الجوائز على الطلبة الفائزين ممن عرضوا مواهبهم ضمن فئات البرنامج الأربعة وهي التفوّق الأكاديمي، والرياضة، والموسيقى، والتصوير الفوتوغرافي والفنون، وكتابة القصة القصيرة، حيث شارك ما يقارب ال 7 آالاف طالب وطالبة من 20 مدرسة خاصة في 5 محافظات.

وقد أطلقت زين برنامج تألّق (Shine) في العام 2004، في عدد من مدارس العاصمة عمان، والذي يهدف إلى تشجيع المواهب لدى طلبة المدارس الخاصة من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر، ويبدأ البرنامج في شهر آذار وينتهي في شهر حزيران من كل عام.

وفي عام 2014، بدأت شركة زين بضم عدة مدارس منتشرة في عدد من المحافظات في برنامج شاين إلى جانب محافظة العاصمة.