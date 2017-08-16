زين تختتم المرحلة الثانية للألواح الذكية والبيضاء في عدد من المدارس الحكومية في كافة المحافظات

اختتمت شركة زين المرحلة الثانية من تركيب الألواح التفاعلية الذكية

والألواح البيضاء في عدد من المدارس الحكومية في كافة المحافظات، وذلك من خلال اتفاقية

التعاون التي كانت قد أبرمتها مع وزارة التربية والتعليم في العام 2015، والتي تمتد على مدار 5

أعوام بقيمة مليون دولار، بواقع 200 ألف دولار سنوياً، لتزويد عدد من المدارس الحكومية في

كافة محافظات المملكة، بألواح تفاعلية ذكية وألواح بيضاء.

وقامت زين بتركيب 1830لوح أبيض في 126 مدرسة حكومية، كما تم تركيب 126 لوح

تفاعلي ذكي بواقع لوح في كل مدرسة حتى الآن، في عدد من المدارس في العاصمة عمّان شملت

ناعور، ووادي السير، والجامعة، وماركا، وعين الباشا، والموقَر، وسحاب، ومحافظة البلقاء، ودير

علًا، والقويسمة، ومحافظة الزرقاء في الرصيفة، ومحافظة جرش، ومحافظة عجلون، ومحافظة

المفرق، ومحافظة الرمثا، ومحافظة اربد، في الكورة، وبني كنانة، والشونة الجنوبية ومأدبا في

ذيبان، والبادية الشمالية، والبادية الغربية.

وتندرج هذه الخطوة من جانب زين في إطار دعمها المتواصل للعملية التعليمية، وإمكانية توظيف

واستخدام التكنولوجيا في كافة القطاعات، لا سيما قطاع التعليم الذي يشكّل نقلة حضارية كبيرة في

المجتمع ويسهم في نهوضه، اذ يعد التعليم الحاضنة الأولى للإبداع، وباستخدام الألواح الذكية سيتم

تقديم المحتوى التعليمي للطلاب بطريقة متطوّرة وفعّالة ويساعدهم على التعلّم بطرق أسهل وأبسط،

إلى جانب توفير بيئة تعليميّة تتناسب مع روح العصر الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

يشار إلى أن شركة زين تدعم قطاع التعليم في المملكة من خلال إطلاق ودعم العديد من المبادرات

في ذات المجال، من خلال صندوق زين للتعليم الجامعي، ومراكز زين للتدريب على صيانة

الأجهزة الخلوية، ومختبر زين للاتصالات، وتبنّي المدارس الحكومية، ودعم مبادرة مدرستي، إلى

جانب دعم جائزة المعلم المتميز ودعم ملتقى مهارات المعلمين ودعمها لمؤتمر إدراك الإقليمي

الأول الذي أُقيم مؤخراً، ومبادرة المدارس الذكية، إلى جانب العديد من المبادرات التعليمية.