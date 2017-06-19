زين تختتم المرحلة التجريبية لمبادرة المدارس الذكية

أعلنت شركة زين عن اختتام المرحلة التجريبية من مبادرة المدارس الذكية، التي أطلقتها في العام 2014 في 3 مدارس حكومية، وذلك بالتعاون مع المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا(ITG)، والشركة العلمية الإلكترونية الحديثة )مجموعة شركات موزيكو)، ومبادرة التعليم الأردنية.

وقد تم إطلاق هذه المبادرة بهدف توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية في المدارس الحكومية، والإسهام في تحسين المهارات والمعارف التي يمتلكها الطلبة بما ينسجم مع متطلبات التحول إلى مجتمعات معرفية رقمية، وذلك من خلال استبدال طرق التعليم التقليدية بأساليب التعليم الرقمية المتطوّرة والقائمة على استخدام الحلول التعليمية المتقدمة والأجهزة اللوحية.

وتم تنفيذ المرحلة التجريبية التي انتهت في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2016/2017، في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين في لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة، ومدرسة سوف الأساسية للبنين في محافظة جرش، ومدرسة خلدا الثانوية للبنات في لواء الجامعة بالعاصمة عمان.

وقد قامت شركة زين بتزويد المداراس الثلاث بالمعدات اللازمة لتطبيق هذه المبادرة، من أجهزة لوحية ونقاط لاسلكية، وأجهزة الراوتر، وقامت بتوفير شبكة إنترنت مجانية في المدارس الثلاث لتوفير اتصال بالإنترنت للأجهزة المستخدمة.

وقد لاقت المرحلة التجريبية نجاحاً كبيراً تمثّل في تطويع التكنولوجيا واستخدامها لتطوير العملية التعليمية والتسهيل على الطلبة، حيث تمكّنوا من الاطلاع والوصول إلى كافة المناهج من خلال الأجهزة اللوحية المتصلة مع منظومة EduWave، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي على صحة الطلبة من حيث تخفيف حمل الحقائب المدرسية.

يشار إلى أن شركة زين تدعم قطاع التعليم في المملكة من خلال إطلاق ودعم العديد من المبادرات في ذات المجال، ومنها تزويد عدد من المدارس الجكومية بألواح ذكية وألواح بيضاء من خلال الاتفاقية التي أبرمتها مع وزارة التربية والتعليم بقيمة مليون دولار على مدار 5 أعوام، وصندوق زين للتعليم الجامعي، ومراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، ومختبرات زين للاتصالات، وتبنّي المدارس الحكومية، ودعم مبادرة مدرستي، إلى جانب دعم جائزة المعلم المتميز ودعم ملتقى مهارات المعلمين وغيرها من المبادرات التعليمية.