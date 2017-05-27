زين تحتفل مع الأسرة الاردنية بالعيد الحادي والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية

أقامت شركة زين، يوم الخميس، وللعام الثالث عشر على التوالي، إحتفالات جماهيرية ضخمة في حدائق الحسين بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، بمناسبة العيد الحادي والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، حيث شارك في الاحتفال الذي استمر على مدار يوم كامل ما يزيد عن 70 ألف مواطن من مختلف أنحاء المملكة، حيث أقامت الشركة هذه الاحتفالات انطلاقاً من سعيها المستمر لمشاركة المواطنين والتواصل معهم في كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية.

وبدأت احتفالات زين في متحف السيارات الملكي في تمام الساعة العاشرة صباحاً، اذ اشتملت على أنشطة وفقرات ترفيهية للأطفال والعائلات، كما استُكملت الاحتفالات في تمام الساعة الرابعة عصراَ في حدائق الحسين، حيث استمتع المواطنون خلالها بفقرات عديدة ، قدمها كل من الإعلاميين المميزين محمد الوكيل وياسر النسور، والإعلاميتين المتألقتين علا الفارس ورندة كرادشة.

وبدأت الفعاليات بإطلاق العلم الأردني في سماء عمان، كما اشتملت على عرض لفرقة موسيقات القوات المسلحة، تلاها فقرة الشاعر محمد الحجايا، وأداء مميز لفرقة معان للفلكلور الشعبي، وعروض جوية مميزة قدمها كل من نادي الطيران الشراعي الملكي الأردني، وفريق القفز الحر- العمليات الخاصة، ورف التراث الملكي، وفريق الصقور الأردن الملكية، تبعها فقرات غنائية متنوعة لكل من الفنان مهند حسين، والفنانين شادي البوريني وقاسم النجار، والفنانين حسام ووسام اللوزي ، والفنان حسين السلمان وصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات.

وتخللت الاحتفالات فقرة مميزة للفنان الكوميدي حسين طبيشات والمعروف بالعم غافل، كما شاركت في الاحتفالات الفنانة القديرة أمل الدباس حيث ألقت قصيدة تتغنى بعيد الاستقلال، واختُتمت فقرات الحفل بعرض ضخم للألعاب النارية