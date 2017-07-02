زين المشغل الحصري لـ نقابة المهندسين الزراعيين لمدة 3 سنوات

جددت زين ونقابة المهندسيين الزراعيين، اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المبرمة بين الطرفين، لتكون بذلك زين المشغل الحصري للنقابة ولتقدم من خلالها خدمات الإتصالات والإنترنت لمنتسبي النقابة بأسعار ومزايا إستثنائية ولمدة ثلاثة سنوات، لتخدم بذلك مساعي الشركة في خلق شراكات إستراتيجية مؤسسية مع كافة المؤسسات والمنشآت في مختلف محافظات المملكة.

ووقع الإتفاقية في مقر زين، عن شركة زين رئيسها التنفيذي أحمد الهناندة، وعن نقابة المهندسين الزراعيين نقيبها المهندس محمود أبو غنيمة.

وبحسب الاتفاقية، ستقوم شركة زين بتوفيرعروض حلول إتصالات متكاملة مميزة بأسعار تنافسية لمنتسبي نقابة المهندسين الزراعيين ، بالإضافة إلى توفير حلول الانترنت للنقابة التي تلائم متطلبات واحتياجات المنتسبين والتي من شأنها المساهمة في تيسير وتسهيل وظائف النقابة و تعزيز مسيرة عملها، كما وستقدم زين الدعم والرعاية للفعاليات والأنشطة التي تنظمها النقابة على مدار الثلاث سنوات القادمة.

وعلّق الهناندة على توقيع الإتفاقية قائلاً: “ان تجديد هذه الشراكة ينبثق من جهود شركة زين الرامية إلى دعم القطاع النقابي وتقديم خدمات ومزايا تخدم هذا القطاع الرئيسي والحيوي، كما ويؤكد سعي الشركة إلى تعزيز الشراكة القائمة بين نقابة المهندسيين الزراعيين وشركة زين، وذلك إنطلاقاً من حرص زين على توفير حلول الإتصالات والإنترنت المتكاملة التي تلبي احتياجات منتسبي النقابة وفقاً لأعلى مستويات الجودة وأفضل الأسعار بشكل يعكس المكانة الريادية التي تحتلها الشركة ويعزز من العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بمختلف مؤسسات المجتمع المدني.”

ومن جانبه عبّر نقيب المهندسيين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة عن إعتزازه بالتعاون القائم بين الطرفين، والذي يندرج ضمن مظلة التعاون القائم بين شركة زين والقطاع النقابي بشكل عام، مشيداً بالخدمات المميزة والعروض المتكاملة التي تقدمها زين والتي تأتي ضمن سعي النقابة على تقديم الافضل لمنتسبيها أينما كانوا، كما وسلّط الضوء على دور شركة زين في دعم البرامج والمشاريع التي تطلقها النقابة ورعايتها للفعاليات المختلفة فيها.”