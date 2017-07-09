زين الشريك الاستراتيجي لمهرجان صيف عمان

أعلنت شركة زين عن شراكتها الاستراتيجية لمهرجان صيف عمان في دورته الحادية عشرة، والذي انطلقت فعالياته يوم الخميس على المسرح الرئيسي في حدائق الحسين، برعاية رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة.

وتأتي شراكة زين للمهرجان في إطار سعيها الدائم لدعم وتنشيط السياحة عبر كافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية، بالإضافة إلى حرص شركة زين على التواصل مع المجتمع المحلي والمشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات، فقد بات مهرجان صيف عمان علامة بارزة على خارطة الأنشطة الصيفية في كل عام، حيث يحضره الآلاف من المواطنين في ويتميّز بأجواء عائلية وفعاليات متنوّعة تناسب كافة الفئات العمرية.

وتُقام فعاليات المهرجان والتي تستمر بشكل مجاني لكافة المواطنين والزوار لمدة عشرة أيام في أربعة مواقع ضمن حدائق الحسين؛ وهي المسرح الرئيسي الذي تقام عليه الفعاليات الفنية والمسرحيات، والمدرّج لفعاليات مسرح المواهب الشابة، ومنطقة الأطفال وتتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية ومنطقة الأسواق التي تعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات بالتعاون مع جمعية صناع الحرف وسوق جارا.