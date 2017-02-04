زين الشريك الاستراتيجي لفعاليات كرنفال العقبة السياحي الثالث

​أعلنت شركة زين عن شراكتها الاستراتيجية لفعاليات كرنفال العقبة السياحي الثالث، والذي انطلق بتنظيم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى التاسع من شهر آذار 2017.

وتندرج الشراكة الاستراتيجية في إطار حرص زين على المساهمة في تشجيع السياحة الداخلية والترويج لها، خاصةً وأن ما يميّز الأردن هو موقعه الاستراتيجي، والحضارات التي توارت على أرضه، بالإضافة إلى ما يحتويه من تعدد في المواقع السياحية وأنواعها مثل الدينية، والعلاجية، والتاريخية، والمناخ الخلاَب الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب حرص زين على مواصلة الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية خدمةً للوطن والمواطن، والتواجد والتفاعل في جميع المناسبات والاحتفالات الجماهيرية والوطنية.

ويشارك في كرنفال العقبة التي تتميز بالطقس المعتدل خلال فصل الشتاء، وتعدُ وجهة سياحية للأنشطة البحرية ورياضة الغوص والسياحة العائلية، كل من الفنان سعد ابو تايه، ومحمود الخياط، وحسين طبيشات، وشادي البوريني وقاسم النجار، وحسام ووسام اللوزي، إلى جانب الفنان متعب الصقار، كما يتضمن الكرنفال العديد من الأنشطة الترفيهية، والمسابقات الشيقة، الموّجهة إلى كافة أفراد العائلة، والتي ستقام على مدار الأسبوع وفي عدة أماكن مختلفة من العقبة.

يذكر أن زين قد قامت بإنتاج فيديو “يلا عالأردن” تشجيعاً للسياحة، كما يشار إلى أنها الشريك الاستراتيجي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ، وكل من مهرجان الفحيص للثقافة والفنون، ومهرجان صيف عمَان، وتواصل زين دعم المسيرة الفنية لكوكبة من الفنانين من مغنيين وممثلين.