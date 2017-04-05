زين الشريك الاستراتيجي لجلسة مع المتحدث Jason Silva مقدّم برنامج ألعاب العقل

أعلنت شركة زين الأردن، عن شراكتها الاستراتيجية لفعالية “ جلسة مع المتحدث” جيسون سيلفا Jason Silva”، الإعلامي ومقدّم البرنامج الشهير “ألعاب العقل” ، وأحد أكثر الشخصيات شعبيةً على شاشة التلفاز، وعبر شبكة الإنترنت من خلال الأحداث التي تُبث مباشرةً على الهواء في كافة أنحاء العالم، حيث عُقدت الجلسة يوم الأربعاء 5 نيسان، على المسرح الرئيسي في مجمع الملك حسين للأعمال.

وتحدّث الإعلامي جيسون، خلال الجلسة عن التكنولوجيا والعلوم، وتأثيرها على الطبيعة البشرية، كما قدّم عرضاً توضيحياً ديناميكياً، تضمّن شرحاً وافياً عن الإبداع وربطه بحالات الإنسان، وشرح سيلفا عن المحتوى الرقمي الذي ينتجه عن طريق نشر سلسلة من أشرطة الفيديو القصيرة التي أضحت الأكثر شعبيةً ومشاهدةً على الإنترنت، وعن شغفه لصناعة الأفلام والفلسفة ومزجه للإبداع والتكنولوجيا معاً.

وعلى هامش زيارته الأولى للمملكة، زار جيسون سيلفا، منصة زين للإبداع ZINC، وتجوّل في أركان المنصة برفقة الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة، واطّلع على مرافق المنصة، وما توفّره من تقنيات وتجهيزات متطوّرة، والخدمات التي تقدّمها دعماً لرياديي الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.