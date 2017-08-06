زين الراعي الرسمي لمهرجان الفحيص للثقافة والفنون في دورته السادسة والعشرين

قدمت شركة زين رعايتها الرئيسية لمهرجان الفحيص في دورته السادسة والعشرين، والذي يقام تحت رعاية سمّو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني -وليّ العهد-، اذ بدأت فعاليات المهرجان في الثاني من شهر آب، وستستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

وقام وزير الثقافة نبيه شقم، بافتتاح فعاليات المهرجان، حيث أقيم على هامش فعاليات الافتتاح حفل تكريمي لكوكبة من شهداء الوطن، كما حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة، اذ أحيا المهرجان في يومه الأول كل من الفنان هاني شاكر، والفنانة الأردنية صفاء سلطان، وصاحبة اللقب نجمة Arabs Got Talent”” – ايمان بيشة، وتضمّن حفل الافتتاح فعاليات من التراث الأردني.

وفي كلمته في حفل الافتتاح، شكر مدير مهرجان الفحيص أيمن سماوي شركة زين على دعمها للمهرجان منذ أعوام، مؤكداً على أهمية الدعم الذي تقدمه زين للمضي قدماً في التخطيط بشكل أفضل للمهرجان.

وتأتي رعاية زين لمهرجان الفحيص الذي يحمل شعار (الأردن تاريخ وحضارة) من جانبها تماشياً مع التزامها الراسخ بالتواجد في كافة الفعاليات، ودعمها وتشجيعها للحركة الفنية والأدبية المحلية الواعدة، والمساهمة في دعم الأصوات الإبداعية الشابة، إلى جانب مساهمتها في الترويج السياحي للمملكة والتي تتميّز بتعدد المواقع الأثرية فيها، وأهميتها دينياً وتاريخياً، ومناخها المتنوع، بالإضافة إلى تعاقب الحضارات عليها.

ويتسم مهرجان الفحيص بجمعه العديد من النجوم والمواهب العربية المتألقة بالإضافة إلى ضمه 30 فنان أردني، كما سيتخلل المهرجان ندوات ثقافية وأمسيات شعرية وأدبية وفكرية إلى جانب فعاليات تُعنى بجميع أفراد العائلة.

يذكر بأن شركة زين وفي إطار دعمها للحركة الفنية والثقافية في المملكة، دأبت على رعاية مهرجان الفحيص في أكثر من دورة ، إلى جانب مواصلتها لدعم المسيرة الفنية لمجموعة من الفنانين والعروض المسرحية، والعديد من الفعاليات الفنية والثقافية الأخرى.