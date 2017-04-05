زين الأردن وMind Rockets Inc توقّعان اتفاقية تعاون استراتيجية

وقّعت شركة زين الأردن، اتفاقية تعاون استراتيجية معMind Rockets Inc (فريق الترجمان للغة الإشارة)؛ الشركة الريادية المتخصصة في تطوير تطبيقات وبرمجيات مُساعِدة لفئة الصم، في جميع أنحاء العالم.

ووقّع الإتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة، والشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لـ Mind Rockets Inc ، محمد الكيلاني، وذلك في منصة زين للإبداع ZINC، إذ تنص الإتفاقية على دعم شركة زين ومن خلال منصتها للإبداع ZINC، لشركة Mind Rockets Inc، للمساهمة في تطوير التكنولوجيا والتطبيقات المساعِدة للصم، في الأردن والإسهام في تسويق الشركة على المستوى العالمي، كونها الأولى على مستوى المملكة من خلال التكنولوجيا التي تستخدمها، حيث تدعم البرمجيات حق الصم والفئات المهمشة في فرص متساوية للحصول على المعلومات والخدمات بلغة الإشارة.

وتعقيباً على توقيع الإتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة:” تعتز زين بالشراكة مع Mind Rockets، الشركة الناشئة المختصة بتطوير تطبيقات خاصة بفئة الصم، مضيفاً بأن زين تسعى ومن خلال الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها ضمن منصة زين للإبداع ZINC، إلى زيادة وتوسيع نشاطاتها في مجال نشر ثقافة الريادة والإبداع وتفعيل شراكاتها الاستراتيجية الحالية مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والعالمية التعليمية والمتخصصة في مجال ريادة الأعمال، وإيجاد شراكات جديدة لعقد وتنظيم نشاطات لإفادة الشباب في المملكة لا سيَما المحافظات، كما هو الأمر بالنسبة للشراكات مع الجامعات الأردنية، متابعاً بأن زين تولي اهتماماً واسعاً بجميع فئات المجتمع حيث أطلقت زين عدداً من الخدمات خصيصاً لتتناسب مع فئة الصم، كونهم جزءاً لا يتجزء من نسيج المجتمع الأردني”.

من جانبه قال الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لـ Mind Rockets Inc ، محمد الكيلاني:” “من أهم أهداف مايند روكتس و فريق الترجمان في لغة الإشارة هو توفير حق أساسي لمجتمع الصم وهو حق الحصول على الخدمات والمعلومات بلغة الإشارة، ولأول مرة أصبح ذلك ممكنا بسبب توفر أجهزة ذكية في متناول الغالبية و بسبب تقديم أغلب الخدمات والمعلومات إلكترونياً، مضيفاً بأن اليوم وباستخدام التقنيات التي طورها فريق الترجمان في لغة الإشارة من الممكن لأي شركة أو منظمة أن تصل إلى شريحة الصم وتجعل خدماتها متاحة لهم بلغتهم الأم و هي لغة الإشارة و هذا في غاية الأهمية لندرة عدد المترجمين للغة الإشارة عالمياً، ولكون 80% من الصم عالمياً لا يقرؤون و لا يكتبون، متابعاً بأن الشراكة الاستراتيجية مع زين الأردن خطوة مهمة لأن هناك توافقاً عالياً بين عمل الفريقين، فزين الأردن اهتمت بدعم مجتمع الصم من البداية بتوفير باقات اتصالات خاصة بالصم تدعم الاتصال المرئي بين أراد مجتمع الصم و كذلك مبادرة تقديم خدمات النجدة بلغة الإشارة عن طريق خط خاص مرئي بالتعاون مع مديرية الأمن العام، و لذلك فإننا نعتقد أن التعاون مع زين سيعطينا دفعة قوية تجاه مزيد من الانتشار و اكتساب زخم أعلى نحو تحقيق أهدافنا”

وتقوم شركة مايند روكيتسMind Rockets Inc ببناء بيئات صديقة للصم لتسهّل تقديم الخدمات بلغة الإشارة مما يساعد بدمج الأشخاص الصم مع المجتمع بشكل كامل من خلال التطبيقات المتعددة التي تقوم بتحويل النص والكلام الى لغة الإشارة عبر شخصيات كرتونية ذكية تعمل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

يذكر بأن تطبيقات شركة مايند روكتس تُستَخدَم من قبل حوالي 60 ألف مستخدم في أميركا وكندا والعالم العربي وقد فازت الشركة بالعديد من الجوائز وحصلت على اعتراف من لجان تحكيم دولية عدة في دبي والنرويج و كوريا الجنوبية وسويسرا والأردن والبحرين وكان من ضمن الجوائز التي حصلت عليها شركة مايند روكيتس Startup weekend award و Seedstars Jordan K Startup Grand Challenge و ، Arab mobile App. Competition.كما تأهلت شركة مايند للمشاركة في المسابقة الكورية K-Startup Grad Challenge من بين أكثر من 2400 شركة ريادية من جميع أنحاء العالم.