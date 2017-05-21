زين الأردن تنظم احتفالات بمناسبة العيد الواحد والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية

تقيم شركة زين احتفالاً جماهيرياً بمناسبة العيد الواحد والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك يوم الخميس الموافق 25 آيار 2017، في حدائق الحسين، وذلك حرصا من الشركة على مشاركة المواطنين هذه المناسبة الوطنية والعزيزة على قلوبهم، للعام الثالث عشر على التوالي.

وستبدأ الفعاليات في متحف السيارات الملكي في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وستتضمن أنشطة وفعاليات ترفيهية للأطفال والعائلات، وستواصل زين احتفالاتها في تمام الساعة الرابعة عصراً في حدائق الحسين، وبمشاركة القوات المسلحة الأردنية، بحيث ستشمل الفعاليات عرضاً لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، وإطلاق العلم الأردني في سماء عمان، وفقرة لفرقة معان للفلكلور الشعبي وعروض مميزة لنادي الطيران الشراعي الملكي الأردني، وفريق القفز الحر- العمليات الخاصة، وفريق صقور الأردن الملكية، يتبعها فقرات غنائية متنوعة للفنانين مهند حسين، شادي البوريني وقاسم النجار، حسام ووسام اللوزي، حسين السلمان، وصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات، وستُختَتَم الفعاليات بعرضٍ ضخم للألعاب النارية.

وأطلقت شركة زين بهذه المناسبة، وسم #أردني_ يا زين_الهوية على حساباتها على منصات التواصل الإجتماعي، وذلك ليتسنى للمواطنين المشاركة للتعبير عن حبهم وولاءهم لوطنهم الأردن.