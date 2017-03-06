زين الأردن تفتتح النادي الصحي الرياضي VEGA 079  بالشراكة مع مجمع الملك الحسين للأعمال

قامت زين الأردن بإفتتاح النادي الصحي الرياضيVEGA 079 ، الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، وذلك بالتعاون مع نادي Fitness vega الرياضي، وبالشراكة مع مجمع الملك الحسين للأعمال، حيث سيتيح النادي الرياضي VEGA 079 لموظفي شركة زين ورواد المجمع فرصة الإستفادة من مرافق النادي الرياضي وملاعبه الخارجية والداخلية.

ويشتمل النادي الصحي الرياضي VEGA 079 على عدة مرافق منها ملاعب خارجية لرياضات كرة القدم وكرة السلة والتنس الأرضي بالاضافة الى الملاعب الداخلية المخصصة لرياضات كرة السلة والكرة الطائرة، كما يشتمل النادي الرياضي على مسبح نصف أولمبي وصالة للألعاب الرياضية المتنوعة التي تحتوي على أحدث الأجهزة الرياضية والمعدات الخاصة باللياقة والصحة.

وفي هذا السياق، أشاد معالي السيد عاطف التل، رئيس مجلس إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال بالشراكة الاستراتيجية مع شركة زين والتي تجسدت من خلال منصة زين للإبداع (ZINC) ومركز المعلومات والتعافي من الكوارث وبإطلاق النادي الصحي الرياضي في المجمع، وأضاف بأن افتتاح النادي الصحي الرياضي يشكل إضافة نوعية ومهمة الى منظومة المرافق الحيوية والخدمات التي يقدمها المجمع، من خلال صالة للألعاب الرياضية وبركة السباحة وملاعب خارجية وداخلية، مما سيضيف عنصراً حيوياً معنيّاً بالرياضة والصحة وبما يلبي إحتياجات موظفي الشركات العاملة في المجمع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة: “تأتي هذه الخطوة استكمالاً لنهج شركة زين بدعم قطاع الرياضة وخلق توعية للمجتمع بأهمية الرياضة، حيث يشكل النادي الرياضي مرفقاً حيوياً من مرافق مجمع الملك حسين للأعمال ليعنى بلياقة وصحة موظفي شركة زين ورواد المجمع.”