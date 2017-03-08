زين الأردن تزوّد عدد من المدارس الحكومية في كافة المحافظات بألواح ذكية وبيضاء

قامت شركة زين الأردن، ومن خلال اتفاقية التعاون التي أبرمتها مع وزارة التربية والتعليم في عام 2015، والتي تمتد على مدار 5 سنوات بقيمة مليون دولار، وبواقع 200 ألف دولار سنوياً، بتزويد عدد من المدارس الحكومية الواقعة في كافة محافظات المملكة، بألواح تفاعلية ذكية وبيضاء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وخطط زين في دعم العملية التعليمية، بحيث تسهم هذه الخطوة في تطوير التعليم والتحوّل إلى التعليم القائم على وسائل وأساليب متقدمة، مما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وكواجب يقع على عاتقها تجاه العملية التعليمية، ولما سينعكس ايجاباً على العملية التعليمية، ليتم استخدام هذه الألواح في غرف المختبر التفاعلي، إلى جانب توزيع لوح أبيض لكل صف من صفوف المدارس المختارة ضمن الاتفاقية، اذ أنهت زين المرحلة الأولى من المشروع مع انتهاء الفصل الدراسي الأول لعام 2016، وقد قامت بتركيب 66 لوح تفاعلي ذكي بواقع لوح في كل مدرسة، و857 لوح أبيض في عدد من المدارس في كل من محافظة الكرك، ومحافظة معان، ومحافظة اربد، ومحافظة جرش ، ومحافظة عجلون، ومحافظتي المفرق، والزرقاء، إلى جانب محافظات البلقاء، والطفيلة، والعقبة.

وقام أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي السلايطة، مندوباً عن وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز اليوم بافتتاح المشروع في مدرسة حسني فريز، الكائنة في محافظة البلقاء، حيث ستبدأ زين بتنفيذ المرحلة الثانية في القريب العاجل، حيث تتمثل بتزويد 60 مدرسة في كافة المحافظات، بواقع 60 لوح تفاعلي ذكي، و953 لوح أبيض.

يشار إلى أن شركة زين تدعم قطاع التعليم في المملكة من خلال إطلاق ودعم العديد من المبادرات في ذات المجال، من خلال صندوق زين للتعليم الجامعي، ومراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، ومختبر زين للاتصالات، وتبنّي المدارس الحكومية، ودعم مبادرة مدرستي، إلى جانب دعم جائزة المعلم المتميز ودعم ملتقى مهارات المعلمين وغيرها من المبادرات التعليمية.