!رواتب تركي ونرويجي بـ الملكية 87 الف دينار

وبين الدغمي ان شراء اسهم ميقاتي بسعر عالي فساد ويحتاج من النواب اتخاذ قرار بإلغاء قرار الحكومة بشراء اسهم ميقاتي .

واضاف : ” من هو الميقاتي لنشتري اسهمه من بين عدد من الشركاء لكي لا يخسر” ، متابعا ” على راسه ريشة ، الموضوع لا يتعدى ان يكون تنفيعه له ” .

تعد الشركة – وهي خطوط الطيران الرسمية في الاردن – واحدة من ابرز معالم المملكة الاقتصادية واكثرها اثارة للجدل لما رافق مسيرتها منذ انشائها من نجاح وبروز في عالم الطيران في المنطقة.

لكن الشركة التي تأسست في العام 1963 بقرار ملكي وحملت في البداية اسم الاميرة عالية ، لم تعد بالنسبة للاردنيين الناقل الوطني وواجهتهم السياحية حول العالم ، بفعل تراكم خسائرها

ومنذ سنوات والتحذيرات من غير جهة تتوالى حول قرب انهيار الشركة وسط محاولات حكومية لانقاذها من خلال اللجوء الى اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث رفعت الحكومة مساهمتها في رأس المال بمبلغ 50 مليون دينار لتفادي التصفية الإجبارية. .