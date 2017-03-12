رقم وطني وهوية اردنية لفاروق القدومي

رقم وطني وهوية احوال مدنية هي اخر الصرعات الحكومية التي اعتادت مؤخرا على منح الارقام الوطنية والجنسيات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية دون ابداء الاسباب والمسوغات.

وابلغ القطب البارز في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي سياسيين اردنيين ومقربين منه مؤخرا بانه حصل على رقم وطني و بطاقة الأحوال المدنية .

وبذلك يكون القدومي قد أكمل قيوده المدنية التي تحوله تماما إلى مواطن أردني الجنسية وبعد اشهر قليلة من قراره الإقامة في العاصمة عمان.

وتوثقت رأي اليوم من أن بطاقة أحوال مدنية أردنية بـ رقم وطني ويعني الجنسية صدرت فعليا للقدومي الذي كان لسنوات طويلة بالعادة يقيم في تونس لكنه يقيم الأن في الأردن.

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وحصول القدومي على هذه البطاقة يعني ضمانة الحق السياسي في الأردن بما في ذلك المشاركة في الإنتخابات العامة حيث علم من مقربين منه بانه قام بعملية تجديد للقيد المدني الأردني الذي يخصه وهو إجراء خوله للحصول على بطاقة الأحوال المدنية الأردنية.

رقم وطني لكل مسؤول فلسطيني ؟

وكانت ثارت ضجة في ا لاردن قبل سنوات حينما اعلن بشكل رسمي عن حصول عدة مسؤولين فلسطينيين على الارقام الوطنية الاردنية .

وبحسب صحيفة يديعوت الاسرائيلية فان ، عددا كبيرا من أهم المسؤولين في سلطة رام الله يحتفظون بأرقام وطنية أردنية سارية المفعول حتى الآن. ويستخدم هؤلاء وثائقهم الأردنية، ومنها جواز السفر، عند التنقل، كما يحتفظون بموجب ذلك بحقوق الانتخاب والترشيح للمناصب والهيئات في الأردن، كما يمكنهم تولي المناصب العامة.