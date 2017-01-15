رفعوا شعار الاصلاح او الموت .. اعتقالات جماعية لرموز الحراك الاردني

أقدمت الأجهزة الأمنية الأردنية، في خطوة غير مسبوقة، على اعتقال عدد من الشخصيات البارزة والناشطين السياسيين، على إثر تنسيق وحضور اجتماع تحضيري تحت عنوان «الموت أو إصلاح البلاد».

وجاء اعتقال أكثر من 10 أشخاص، حسب مصادر «القدس العربي»، بعد ساعات فقط من اجتماع تحضيري، يوم أول أمس الخميس، يصوغ المطالب ويحدد التحرك للبدء بـ»حراك شعبي» واسع النطاق يطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، كما يكشف عن بؤر الفساد وفضح الفاسدين.

على رأس هؤلاء تم اعتقال اللواء المتقاعد الدكتور محمد العتوم بعد استدعائه وطلبه بناء على اتصال هاتفي، وهو ضابط بارز في المخابرات العامة، ويعتبر الناطق الرسمي باسم تيار المتقاعدين العسكريين، بالإضافة إلى اعتقال عدد من الشخصيات البارزة في الحراك السياسي مثل الدكتور حسام العبداللات والعميد المتقاعد عمر العسوفي وفلاح الخلايلة والنائب السابق وصفي الرواشدة وسامر القاسم وعبد الرحمن الدويري.

شقيق اللواء المتقاعد العتوم أكد في تصريحات صحافية أن الأجهزة الأمنية اتصلت هاتفيا به، مساء الخميس، وذهب بناء على طلبهم، ثم أبلغوا زوجته باعتقاله في ساعات متأخرة من الليل.

وهنا تنشر «القدس العربي» وبشكل حصري، مطالب الاجتماع التحضيري الذي عقد في منزل الناشط الإعلامي والسياسي الدكتور حسام العبداللات، والذي بدوره نقلها لـ»القدس العربي» قبل ساعات من الاجتماع، وأكد على نشر قوائم بأسماء الفاسدين، وطالب بإبعادها عن المسؤولية، وإرسال وفد إلى السفارة البريطانية في العاصمة عمان للمطالبة بجلب وليد الكردي «وهو متهم بقضية فساد»، وتوجيه رسالة واضحة للملك للقاء المعارضة.

كما ناقش الاجتماع، حسب العبداللات، المطالبة بإلغاء التعديلات الدستورية الاخيرة ومخاطبة السفارات بذلك، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وإلغاء الأحكام القضائية بحق الحراكيين وإعادة المفصولين عن العمل، بالإضافة إلى وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي بتحديد حد أعلى للرواتب وبأثر رجعي، وإضراب عام عن الطعام لتحقيق المطالب المذكورة، وجمع تواقيع الأردنيين على ذلك.

وفي السياق، انتقد النائب صداح الحباشنة حملة الاعتقالات التي نُفذت بحق مجموعة من الناشطين والحراكيين، مؤكداً أن حكومة الدكتور هاني الملقي قمعية وتتعدى على الرأي العام.

واعتبر الحباشنة في تصريحات إعلامية أن اعتقال المواطنين بسبب آرائهم المطالبة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين هو تعدٍ واضح على دولة القانون التي تدعيها الحكومة، مطالباً بضرورة الإفراج عن المعتقلين في أسرع وقت.

وقال الحباشنة إن علينا الاحتكام للقانون في كل القضايا، فالقضاء هو المخول بإيقاف المواطن أو الإفراج عنه.

ومن جانبها، دعت النائبة هدى العتوم المواطنين في مدينة جرش لاجتماع بعد صلاة المغرب، مساء أمس، أمام مسجد النور في بلدة سوف للتباحث في أمر اعتقال الدكتور العتوم.