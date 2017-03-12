خليل عطية يرفع صورة احمد الدقامسة مطالبا بتوفير حماية أمنية له – صورة

أثنى عدد من أعضاء مجلس النواب على مطلب النائب المخضرم المهندس خليل عطية بتوفير حماية أمنية للجندي المفرج عنه أحمد الدقامسة. وقال النائب خليل عطية خلال مداخلته تحت قبة البرلمان إن الدقامسة يتعرض لضغوطات ومحاولات استهداف من الاحتلال الاسرائيلي، ويجب على الحكومة الأردنية تأمين الحماية الكاملة له. ورفع خليل عطية صورة الدقامسة على رأسه واصفا إياه بالبطل، فيما بادر نواب بالتصفيق وتأييد المقترح.

خليل عطية تحت قبة البرلمان

وعرف النائب عطية بمواقفه المثيرة للجدل تحت قبة البرلمان ومن بينها حرقة للعلم الاسرائيلي.

في خطوة تعبر عن الغضب الاردني للمجازر الوحشية الصهيونية ضد ابناء الشعب الفلسطيني وقد تكون غير مسبوقة ، وذلك داخل مجلس النواب اثناء انعقاد المجلس في جلسة خاصة لمناقشة التطورات في قطاع غزة

السفير الاسرائيلي في حينه قدم احتجاجا رسميا على هذه الخطوة بينما رد عطية بدعوة الحكومة الى طرد السفير الاسرائيلي في عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب والغاء معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية.