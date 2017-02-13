خطة انتحارية لدى الرزاز في التربية والتعليم .. اعدام التوجيهي وعملية جراحية في الوزارة

كشفت تقارير صحفية ان اختيار عمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم رغم خلفيته الاقتصادية لم يكن عبثيا وانما مقصودا وبدعم ملكي. وان الهدف هو تطوير قطاع التعليم لما يحمله الرجل من رؤية اصلاحية .

و كان الوزير الرزاز قد تعرض لحملة افتراء ظالمة بعد تسلمه حقيبة التربية والتعليم. بسبب ما يحمله من افكار يقال انها تتعارض مع رؤية المجتمع الاردني المحافظ.

وبحسب المعلومات فان هدف الرزاز الاساسي هو التخلص من بعبع التوجيهي الذي اصبح يثقل كاهل الاسر الاردنية ويتسبب بضغوط اجتماعية. والحديث هنا يدور عن خطة لالغائه تدريجيا.

بموازاة خطط اخرى تتعلق بالتعليم الجامعي مثل الغاء البرنامج الموازي .

الرزاز بدأ خطته

يمكن القول ان الرجل بدأ بالفعل وبضوء اخضر من القصر الملكي ، عبر تأسيس مركز تأهيل المعلمين، و مركز مستقل للامتحانات، وآخر للمناهج. لكن الوزارة، بكوادرها “المجحفلة” ومدارسها وهيئاتها التدريسية، هي الطرف الأساس في عملية الإصلاح المنشودة.

ويحاول الرزاز بحسب مقربين اجراء عملية جراحية تجميلة في وزارة التربية والتخلص من اي حمولة زائدة وهو ما سيفتح الباب واسعا للهجوم عليه . ولذلك يبحث عن بناء حلف عريض من الداعمين لعملية الإصلاح داخل الوزارة وخارجها، وكسر الحلقات المهيمنة في مفاصل القرار، والتشبيك مع المعلمين في الميدان، واختصار المسافات بين المدارس والوزارة، والطالب والمعلم .

وبانتظار ما ستحمله الايام تبدو مهمة الرجل المختلفة عن مهمة سلفه الذي حاول اعادة الهيبة للتوجيهي مختلفة فالرجل يفكر بالتخلص من هذا الصداع جديا.