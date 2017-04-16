حضور جماهيري ملفت لمهرجان جمعية جماعة الاخوان في الكرك ” الكرامة بوابة الاقصى”

نظمت جمعية جماعة الإخوان المسلمين شعبة الكرك اليوم السبت مهرجان الأقصى السنوي ومعركة الكرامة بعنوان “الكرامة بوابة الأقصى” في مركز الحسن الثقافي بحضور فعاليات شعبية ونقابيه وحزبية من مختلف محافظات المملكة.

وقال رئيس مجلس النواب الأسبق المهندس عبدالهادي المجالي خلال رعايته للمهرجان ان معركة الكرامة أظهرت معدن جنودنا البواسل والتحام القياده الهاشمية بالجيش والشعب لتشكل أنموذجا فريدا ندرا ان تجد له مثيلا بالمنطقة لافتا الى ان الكرامة اطاحت بأسطورة الجيش الذي لايقهر وأعادت الأمل للأمة بالنصر بعد هزيمة حزيران ومهدت الطريق لحرب تشرين.

واضاف ان الكرامة نستلهم منها الدروس والعبر للتغلب على حالة الفرقة والانقسام وان نلتف حول الوطن بقيادته الهاشمية حيث قدم الكثير من اجل الاقصى وفلسطين وما تزال وصاية الهاشمسيين على المقدسات ودماء الشهداء تروي ثرى فلسطين.

من جهته أكد المراقب العام لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحامي عبدالمجيد الذنيبات ان جماعة الإخوان المسلمين دأبت على تعزيز معاني الوفاء والانتماء لهذا البلد العظيم بقيادته واهله وماضيه وحاضره وان الوطن بتلاحمه ومنعته يشكل سدا منيعا امام سياسات العدو الصهيوني.

وعبر عدد من المتحدثين في كلماتهم عن اعتزازهم وتقديرهم لتضحيات الجيش العربي الاردني فى الكرامة وكافة معارك الامة في فلسطين والوطن لعربي والتي تأتي من الانتماء الأصيل للجيش والشعب وتلاحمهم مع القيادة الهاشمية لافتين الى ان الأردن توأم فلسطين وما زال الأردنيون يقدمون كل غال ونفيس ليبقى هذا البلد واحة امن وآمان.

المهرجان اظهر حضورا لافتا وهو ما يعني ان الجمعية بدات بسحب بساط الشعبية من تحت جماعة الاخوان الام على الرغم م ن حداثة عهد الجمعية.

جماعة الاخوان يبدو انها في المقابل بدات تعاني من تسرب منتسبيها لصالح الجمعية خاصة في الكرك حيث انضم كثيرون الى عضوية الجمعية مؤخرا.

الشعبية والحضور الجماهيري هما راس مال جماعة الاخوان الام ، يرى مراقبون باهتمام انها بدات بفقدانها وتحولها ولعل هذا المهرجان ابرز مؤشر على ذلك .

فيما تقول معلومات اخرى ان ثمة تراجع كبير في شعبية الجماة يمكن رصدها من خلال المناسبات الاخيرة التي دعت لها سواء كانت تظاهرات او مهرجانات . حيث لم يزد الامر في احسن الاحوال عن بضع الاف

اخرون يرون ان المسالة مرتبطة بمناصري الجماعة حيث لم يعد يرون فيها ممثلا حقيقيا لطموحاتهم وارائهم فيما يبدو اداء نواب الجماعة داخل البرلمان متواضعا ودون المستوى المأمول .