حادثة الزرقاء: الأم لم تحتمل وفاة طفلها شنقا بمرجوحته فانتحرت

كشفت التحقيقات حول حادثة مصرع عشرينية وطفلها شنقا في الزرقاء مساء أمس الثلاثاء، أن الطفل قضى شنقا بحبل أرجوحته أثناء انشغال الأم بأعمالها المنزلية، الأمر الذي لم تحتمله الأخيرة لتقدم على الانتحار بالحبل ذاته.

وقال مصدر أمني لـ”الغد” إن التحقيقات التي أجراها فريق مختص من البحث الجنائي توصلت إلى أن الطفل الذي يبلغ من العمر 5 أعوام كان يلهو بمرجوحته أثناء إعداد أمه للطعام، حيث علقت رقبته بحبالها وقضى شنقا، وحينما اكتشفت والدته الحادثة أقدمت على الانتحار شنقا بالحبل ذاته.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية حينما دخلت المنزل وجدت قدر الطعام ساخنا على الموقد.