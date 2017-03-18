جوجل تسجل مكالماتك..  استمع الى صوتك 

Google Now هو مساعدنا الصوتي في هواتفنا الشخصية ، وهذه الميزة بعد إنشاء حساب على بلاي ستور في هاتفك ، وذلك عبر ربطه ببريد الجيميل ، يصبح كثيرا ما تقوم به على هاتفك من أوامر صوتية يتم مشاركته أيضا في صفحة الإعدادات على بريدك ، وقد يكون هذا الأمر مصدر إزعاج لدى البعض خصوصا بعد معرفة ذلك ، فقد يتمكن أي شخص من الوصول إلى حسابك ويتعرف على جميع ما قمت بالبحث عليه صوتيا .

وفي هذه التدوينة سأشارك معكم كيف تصل إلى جميع ما قامت غوغل بتسجيله ، مع إعادة الإستماع إليها و طريقة حذف جميع هذه المقاطع في حالة ما رغبت في ذلك .



أولا عليك فتح حساك الجيميل الذي ربطته ببلاي ستور على هاتفك ، ثم قم بالدخول إلى الرابط التالي :

history/audio



بعد الدخول إلى الرابط ستجد كل ما بحثت عليه بالصوت ، ثم إذا كنت تستعمل بعض التطبيقات أيضا التي تتطلب الأوامر الصوتية ستجد كل ما قلته ، فيمكنك الضغط على زر التشغيل والسماع إلى صوتك وما تم تسجيله عنك



بإمكانك حذف هذه المقاطع فقط بوضع العلامة على المربع ، وستنبثق لك نافذة في الأعلى تضغط على حذف ، وإذا لم تجد هذه المقاطع فهذا يعني أنك لم تستخدم خدمة Google Now بعد على الحساب الذي ربطته بهاتفك .





