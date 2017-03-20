جدل في الأردن بعد تسريب صور لضرب مشجع وحداتي داخل مركز أمني رسم صورة عنصرية ضد فريق الفيصلي

اثار شريط فيديو تم تسريبه من احد المراكز الأمنية الأردنية لشاب جدلا واسعا في اوساط وسائط التواصل الإجتماعي خصوصا وان الفيديو الذي يوضح بان رجل أمن قام بتسريبه بكل حال يتضمن حالة إعتداء بالضرب على الشاب الموقوف.

واوقفت الشرطة قرب مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين الشاب بعدما رسم على الأرض صورة للعلم الإسرائيلي بجانب عبارة عنصرية تشير لفريق النادي الفيصلي.

وتحدى الشاب في فيديو مرافق بانه سيقف كمشجع لفريق الوحدات امام لوحته العنصرية قبل تحرك دورية للقبض عليه.

لاحقا إستنكر مشجعون لفريق الوحدات ما فعله الشاب المتعصب لكنهم إستنكروا ايضا عدم إحالة للمحكمة وتسريب صور لضربه داخل مركز أمني.