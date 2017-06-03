توقيف مجموعة من المتورطين بقضية الدجاج الفاسد – اسماء 

قرر محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب توقيف التالية اسماؤهم من المتورطين بقضية الدجاج الفاسد مخفورين لاحالتهم للمدعي العام :

1- حامد خليل محمود حجازي

2- حسام حامد خليل محمود حجازي

3- ليلى كريمور ديران ميساك

4- جمعية عبدالرزاق غوشة التجارية

5- جاسر الناطور

6- شركة محمود غزال و شركاه

7- احمد العلي

و ذلك على خلفية ضبط كمية من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري بكمية تقدر بحاولي 80 طنا من قبل الاجهزة الرقابية في المؤسسة العامة للغذاء و الدواء حيث تم اتلافها في المكبات المخصصة للنفايات ، و بمشاركة كافة الاجهزة المعنية في محافظتي عمان ومعان وعلى مدار عمل متواصل استغرق ثلاثة ايام .

وكانت هذه الكميات مخزنة في مستودعات تعود ملكيتها لـ حسام حامد خليل حجازي و شريكته ليلى كريكور ديران ميساك و عنوانها محافظة معان منطقة معان التنموية – الروضة الصناعية ، اما باقي الكمية فقد قام اصحاب العلاقة بشرائها من شركات دواجن محلية ومسالخ خاصة قبل خمسة اشهر ، بموجب فواتير رسمية ، و بعد ذلك قاموا ببيعها لجمعيات خيرية في محافظات : الكرك ، معان و عمان ، ليتم توزيعها ، وبالتدقيق بالوثائق الخاصة بمستودعات التاجر تبين بيعها لعدد من المحلات التجارية في عمان والجمعيات الخيرية ، حيث تم ضبط الاشخاص المتورطين وضبط الكميات وساهمت جهود كافة الجهات الرسمية و الامنية و بمتابعة من الجهات ذات العلاقة بمنع تداولها و نزولها الى الاسواق حفاظا على صحة و سلامة المواطنين انطلاقا من الدور الحكومي في الحفاظ على سلامة انسياب غذاء امن للمواطن ، وان صحة و غذاء المواطن لا يسمح بتاتا العبث و التلاعب به .

و قد تم ايقاف المذكورين اعلاه و توقيفهم على ذمة هذه القضية ليمثلوا امام قضائنا العادل و النزيه والذي سوف يقوم بالكشف عن المتورطين في جميع مراحل القضية من حيث ، الموردين لهذه الشركة او خلال مرحلة البيع او التداول او التخزين .