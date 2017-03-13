تنظيف البشرة في المنزل اصبح سهلا

اصبح تنظيف البشرة ممكنا في المنزل دون اللجوء لخبراء او لصالنوات التجميل، وكثير من الناس لا يدركون أن بشرتهم هي أكبر عضو في الجسم، فالجلد لديه وظيفة مهمة جدا لحماية الجسم من الالتهابات والجراثيم.

، لذلك من المهم مساعدة جلدك الاعتناء بها. وثمة أجزاء مختلفة من الجسم تتطلب تقنيات التنظيف المختلفة، ولكن أفضل طريقة للعناية ببشرتك هي لجعل تنظيفه جزءا من روتينك اليومي.

اعرف نوع بشرتك

معرفة ما هو نوع من جلد الوجه لديك مهم. يتغير بشرتك مع التقدم في السن، وخاصة خلال فترة البلوغ، والبحث عن منتجات العناية بالبشرة في الصيدلية امرمربك. هناك الكثير من الخيارات! وللعثور على المطهر المناسب لبشرتك، من المهم أولا تحديد نوع بشرتك هل هي جافة ام دهنية ام مختلطة

اغسل يديك أولا

قبل البدء في تطهير الجلد على وجهك، يجب التأكد من غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لقتل جميع الجراثيم وإزالة الأوساخ . الا اذا كنت فرك المزيد من الجراثيم في جميع أنحاء وجهك،

اغسل وجهك مرتين في اليوم بماء فاتر ومنظف لطيف.

حتى اذا كانت بشرتك تبدو نظيفة، فهي على الأرجح لا. من المهم جدا تنظيف وجهك كل صباح وكل ليلة قبل النوم،

لا تستخدمي المياه شديدة البرودة أو شديدة السخونة لأن هذا يمكن أن يلحق الضرر بمسام الجلد.

تدليك الوجه بلطف وبحركات دائرية حتى لا يتسبب الفرك بتهيج الجلد او الاحمرار خاصة الجلد حول العينين، فلا نريد في نهاية المطاف وضع المطهر في عينيك!

لا تبالغي في غسل وجهك! حتى إذا كان لديك بشرة دهنية، والإفراط في غسل الوجه يمكن أن يسبب الجفاف، الامر الذي سيدفع البشرة لافراز الدهون اكثر ، مما يعني أنه يمكن أن ينتهي بك الأمر مع بشرة اكثر دهونا.

معرفة التقشير المناسب لبشرتك

بالنسبة لبعض أنواع البشرة ، يمكن ان يكون التقشير مفيدا، مثل تلك التي تلفت بسبب أشعة الشمس. ومع ذلك، لأنواع البشرة الأخرى، مثل تلك التي تعاني من حب الشباب ، يمكن ان يضرها التقشير .

[5] اختيار فرك التي تهدف لنوع بشرتك وهذا ليس قاسيا جدا. وتشمل بعض أصناف:

الدعك خفيفة تحتوي على الخرز والسكر والملح أو أنواع أخرى من exfoliators الطبيعية.

فرش العناية بالبشرة الناعمة. يمكن أن تكون هذه الفرش اليدوية أو تتأرجح أنك الضغط المطهر أو فرك خفيف إلى فرك بلطف قبل الفرشاة على وجهك.

أقنعة العلاج التي تشمل الأحماض خفيفة مثل حمض ألفا هيدروكسي أو حمض بيتا هيدروكسي لتنصل من الجلد الميت. كن حذرا جدا مع هذا الخيار وتأكد من قراءة الاتجاهات!