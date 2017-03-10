تنسيق امني مع تركيا واغلاق مدرسة لـ غولن ولقاء مبهم للملقي مع اردوغان

الوصول الى تركيا في التعاون الامني والاستخباري يزيد حلقة جديدة في حلقات التنسيقات التي يساهم فيها الاردن لحماية نفسه وجيرانه بوجه الخصوص وبحل أزمات الاقليم بوجه عام، وفق المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الاردني الدكتور هاني الملقي ونظيره التركي.

وأكد الملقي خلال لقائه نظيره التركي على أن الأردن وتركيا يتعاونان أمنيا ومعلوماتيا لمكافحة العصابات الإرهابية التي تستهدف البلدين، ما جعل الجانبين يستذكران “الوقفة الاردنية” بجانب تركيا أثناء محاولة الانقلاب التي حدثت قبل أشهر في العاصمة التركية.

وأضاف الملقي أن المملكة تقف إلى جانب تركيا ضد أي محاولة لزعزعة استقرارها، الامر الذي اثنى عليه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم وهو يذكر أن بلاده لن تنسى إطلاقا التضامن الذي قدمه الأردن لتركيا بإغلاق مدرسة غولن في عمان وترحيل العاملين فيها عقب المحاولة الانقلابية في تموز الماضي.

وبدت المباحثات معتمدة على التعاون الامني ووقفة الاردن الى جانب الاتراك فيما اعلنه رئيس الوزراء الاردني الدكتور الملقي لاحقا عن بحثه مع نظيره موضوعات متعلقة بالسياسة والاقتصاد والسياحة بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، والقضية السورية والعراقية، مبينا أنه تم الاتفاق على أن يقوم وفد تركي من ضمنه وزيري الاقتصاد والنقل بزيارة إلى الأردن لوضع برنامج عمل مشترك بين البلدين.

الحديث عن برنامج عمل مشترك مع عمان يعني ذوبان بعض الجليد الذي ساد فترة العلاقات بين البلدين، ويعني تماما الاتجاه نحو البراغماتية في العلاقات اكثر والاستفادة من التجربة التركية التي هي اليوم تعد رائدة ليس فقط في المجالات الحيوية داخل الدولة بل حتى في بناها لعلاقاتها مع الدول الاخرى.

عمان اليوم تحتاج عمليا للتشبيك مع الجانب التركي بعدما حضرت مؤتمر الاستانا بالتوافق مع الروس ثم جنيف في نهاية الشهر الماضي، ما يعني انها – وان كانت عضوا مراقبا- الا انها اليوم على طاولة المفاوضات بأي حال.

حالة التشبيك وبناء التوافقات مع الاتراك بدا انها تمت تماما، خصوصا ورئيس الوزراء التركي يلدريم يعلن أن الأردن يشارك تركيا الرأي والعمل الميداني فيما يتعلق بالقضاء على الإرهاب من أجل ايجاد حل دائم للأزمة في سورية.

العمل الميداني الذي تحدث عنه يلدرم أثار بعض الجدل كونه لم يوضح ان كان ذلك بمعنى “كلا على حدا” او ان هناك ضربات مقبلة بتعاون تركي واردني بصورة اساسية، خصوصا والاردن اليوم تضرب في الجنوب السوري اوكارا لتنظيم الدولة تحت راية الجيش العربي وليس التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

على الاغلب المباحثات أيضا شملت رسائل للجانب التركي عن الوضع الاردني- السوري، خصوصا وعمان ترسل الكثير من الرسائل عن كونها “حزينة” على شغر المقعد السوري في مؤتمر القمة العربية المقبلة.

تركيا وحل الدولتين

في المؤتمر أيضا، تزيد عمان من جرعة الحديث عن القضية الفلسطينية خلال استضافة الدكتور الملقي في انقرة ومؤتمره الصحفي مع نظيره بن علي يلدرم، إذ أكد الملقي أن المفاوضات بين الطرفين تناولت القضية الفلسطينية وشددت على ضرورة حل الدولتين ودعم إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

التأكيد المذكور -وإن بدا الدكتور الملقي متلعثما جدا أثناء الحديث عنه في المؤتمر- الا انه يزيد من جرعة الحرص الاردني على التمسك بمقترح “حل الدولتين” مجددا اكثر من أي شيء ثانٍ، كما يرسل اشاراته بأن الاردن يحشّد في السياق، وقبيل القمة العربية لتوافق دولي بخصوص القضية الفلسطينية.

إلى ذلك، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، رئيس الوزراء الملقي في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واستمر اللقاء الذي جمع أردوغان والملقي قرابة 45 دقيقة، بعيداً عن عدسات الصحفيين، وفق وسائل الاعلام.

بكل الاحوال، زيارة الملقي جاءت مشابهة بشكل او بآخر لزيارة عقدها ذاته للعراق قبل شهرين تقريبا، إلا ان انقرة بكل الاحوال تحمل افاقا اوسع على الصعيدين السياسي والامني بكل الاحوال، كما بالطبع تحمل بعض الوعود على الصعيد التجاري والاقتصادي والتي لم تتضح معالمها بعد ولم تتم ترجمتها لمشاريع ايضا، من هنا لا يتحمس الخبراء في الاقتصاد للمستقبل، بينما يرى السياسيون الزيارة واذابة بعض الجليد مع الاتراك “خطوة في الاتجاه الصحيح”.