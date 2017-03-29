تمهيدا لاعادة فتح معبر طريبيل .. شركة أمريكية تؤمن الطريق السريع بين بغداد وعمّان

أعلن مسؤول حكومي عراقي، إحالة تأمين الطريق الدولي السريع بين بغداد وعمان، إلى شركة أمنية أمريكية، تمهيداً لافتتاح منفذ “طريبيل” الحدودي مع الأردن.

وقال نعيم الكعود، عضو مجلس محافظة الأنبار ، إن “الحكومة العراقية وقعت عقداً مع شركة أولف الأمنية الأمريكية المتخصصة، بحماية ومسك (إدارة) الطريق الدولي السريع بين بغداد مروراً بالأنبار وصولاً إلى منفذ طريبيل الحدودي العراقي مع الأردن (460 كم غرب الرمادي)”.

وأضاف الكعود في حديث مع الأناضول، أن “الشركة تحتاج إلى بعض الأمور اللوجستية للقيام بمهامها لحماية الطريق الدولي السريع بين الأنبار وعمان، تمهيداً لإعادة افتتاح منفذ طريبيل”.

وتابع “مدة العقد والأموال التي خصصت للشركة فيه لم يتم الكشف عنها حتى الآن”.

يذكر أن الطريق الدولي السريع بين بغداد وعمان المار في محافظة الأنبار تعرض لضرر كبير، نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.

كما يشهد الطريق المذكور بين الحين والآخر تفجيرات من قبل التنظيم المتطرف تستهدف القوات العراقية المارة به.