تكريم الفائزين بجوائز مسابقة بنك القاهرة عمان لرسومات الأطفال اليوم

يكرم مدير عام بنك القاهرة عمان كمال البكري في الخامسة من مساء اليوم فيغاليري بنك القاهرة عمان في مبنى الإدارة العامة بوادي صقره الفائزين بمسابقة بنك القاهرة عمان لرسومات الأطفال – الدورة الثامنة والمدارس التي فاز طلابها , ويقام على هامش التكريم معرض فني للاعمال الفائزه.

بتكريم الفائزين في الدورة الثامنه تضاف الى مجموعة الجاليري من رسومات الاطفال مجموعه فنية اخرى وهي بمثابة بنك فني ثمين وستكون مستقبلا مرجعا فنيا لفن الطفل وستكون ايضا ذاكرة فنيه لمن سيكون فنانا في المستقبل من الاطفال مما يعزز مسيرتهم الفنية .

تعد مسابقة القاهرة عمان لرسومات الاطفال الوحيدة المتواصلة لثمان سنوات وهي الاضخم والاشمل والتي يشارك فيها الطلاب من جميع مدارس المملكة والتي تستقبل فيها لجنة التحكيم وهي من اكاديميين وفنانين ومتخصصين الاف الرسومات

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تاليا أسماء الطلاب الفائزين من مختلف مدارس المملكة

الفئة الاولى من 5 – 7 سنوات: محمد جراح – اكاديمية ديربي الدولية، محمد خليل – ذكور الطيبة الاعدادية، اميرة يعيش – مدارس النموذجية العربية، دانية اللهواني – ميمونة بنت الحارث الاساسية ، يارا احمد – روضة مدارس الكلية العلمية الاسلامية، كارمينا نالشك – روضة مدرسة الامير حمزة بن الحسين ، سلين ابوعبيد – المنتسوري الحديثة ، يمنى الحنبلي – المنتسوري الحديثة ، حلا الخوالدة – النموذجية بالجامعة الاردنية ، سيلينا ابو عنزة – مدرسة مفهوم الطفل ، تولين القاضي – المدارس النموذجية العربية ، نور محمد – ام نوارة الثانوية للبنات، يوسف ظاهر – المدارس النموذجية العربية ، جنى العباسي – المنتسوري الحديثة ، عبدالرحمن عبدالله – مدرسة الحقيبة التعليمية ، ريان زايد – راهبات الوردية، ايديتي اشوككومار – المنتسوري الحديثة ، كرم ابو باشا – اكاديمية روفان النموذجية، دارين حناتلة – النموذجية الجامعة الاردنية ، مريان صوبر- روضة مدرسة الاميرحمزة بن الحسين

الفئة الثانية من 8 – 10 سنوات: غزل ابوجاموس- كلية راهبات الناصرة، اسيل النابلسي – النموذجية داخل الجامعة الاردنية ، لين الجلاد – اناث نزال الاعدادية ، ايمان عيسى – مدرسة الشعاع ، رانيا محمد – ام نوارة الثانوية للبنات، شيماء حمود – اناث البقعة ، عبدالرحمن السعيدات – عمورية الاسلامية، حلا الخريسات – دي لاسال الفرير، يارا عكيلة – المنتسوري الحديثة ، تقى نصرلله – اناث البقعة الاعدادية ، سالي حسين – الرائد النموذجية ، جاد ابوحسان – مدرسة السامية الدولية، رند مغتاض – راهبات الوردية، سلمى جلاد – اكاديمية عمان ، عائشة قادوس – النموذجية الجامعة الاردنية ، ابراهيم الفصلي – مدارس الجودة الامريكية ، رينا مسلم – الوطنية الارثوذكسية ، اسلام ابو صبرة – اناث النظيف الاعدادية، جنى سعادة – ابن رشد الوطنية ، احمد الشرمان – مدرسة الفرديس.

الفئة الثالثة من 11-13 سنة: عبدالرحمن علي – مدرسة اسيا ، زياد الزعبي – مدارس الجودة الامريكية ، بيتا قردي – المنتسوري الحديثة ، سدين الشيخ ياسين بالاضافة للجائزة الكبرى – اناث نزال الاعدادية الاولى ، ديمة مهيار – المنتسوري الحديثة ، نورس عبدالعزيز – اناث الزرقاء الاعدادية، ميهايلا زلوتيا – عبدالحميد شرف ، سدين شاهين – راهبات الوردية، راما ابودبسة – مدرسة القادسية ، سندس هيثم – اناث الزهور الاعدادية ، سلوى ابراهيم – اكاديمية الحضارات العالمية، كارلا طاشمان – الوطنية الارثوذكسية، ديما البدوي – مدرسة رفيدة الاسلامية الاساسية للبنات ، فرح الفقير – بلال بن رباح الاساسية ، مريانا منصور – رفيدة الاسلامية ، عايدة برو – الوطنية الارثوذكسية ، ملاك سلمان – مدارس القمة ، تالا بيروتي – الاهلية للبنات ، سيلين قراجة – المدارس العمرية، اسيل رمان – اكاديمية المكفوفين.

الفئة الرابعة من 14-16 سنة: سارة حسن – مدرسة تلاع العلي ، رامي الشحام – ذكور النزهة، سارة الغلاييني – مدارس النظم الحديثة ، بانة سفاريني – اكاديمية عمان ، دانية عبيدات – ام سلمة الثانوية، غيداء صباح – سكينة بنت الحسين ، فاطمة العزة – اليرموك الثانوية ، مايا سلطان – كلية السيدة الناصرة، تتيانا مجدوبة – ام سلمة الثانوية ، لما الذيابات – جمانة بنت ابي طالب الثانوية ، محمد طه السعد – جحفية الثانوية ، اسماء الصويص – عائشة الثانوية، اية الجماحي – اناث التاج، نارودبوغوسدومانيان – المنتسوري الحديثة ، مايا منصور – هند بنت ابي امية ، نادية اتيناكوفا – المدارس العالمية ، ياسمين سلمان – الانجليزية الحديثة ، نور الهدى الحمود – مدرسة الاعدادية الخامسة ، فرح ابوزيد – المدارس العمرية ، نور عثمان – مدارس التربية الحديثة..