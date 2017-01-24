تقارب اردني ايراني وشيك .. شروط طهران صعبة والمقابل مغري جدا

تسود انطباعات في الشارع السياسي الأردني أن الأردن الرسمي من المحتمل أن يُقْدِم على خطوة سياسية أو دبلوماسية من شأنها أن تُقرّب الأردن إلى إيران، في ظل ما يُقال عن “ضيق الخيارات السياسية والدبلوماسية الأردنية”، إذ يُنْتظر أن يقوم مسؤول أردني بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية، لكن تقديرات وانطباع الشارع تُشير إلى أن الخطوة الأردنية لن تتعدى “تصحيح مسار علاقات عمّان وطهران” في الوقت الراهن.

وبانتظار رد حقيقي على خطبة الشيخ هليل من قبل دول الخليج ، يبدو الاردن الرسمي اكثر اقتناعا بضرورة التقرب من طهران واللجوء اليها كملجأ اخير في ظل الوضع الاقتصادي .

الراهن .

المعلومات تشير الى ان الاردن بدأ يفكر جديا في العرض العديدة التي تلقتها عمان من طهران قبل سنوات خاصة فيما يتعلق بالمنح النفطية المجانية مقابل السماح لايران بالسياحة الدينية. وهي شروط سبق ان وصفتها الاردن بالصعبة لانها قد تفتح الباب امامهبة شعبية رافضة للتشيع وللمظاهر الشيعية في الاردن. لكنها في الوقت ذاته امام حل عملي يساهم في انقاذ الاردن اقتصاديا ولو لفترة مؤقتة.

وغير بعيد عن الوضع الاقتصادي الملح تجد عمان نفسها اقرب الى الحلف الايراني الروسي في المنطقة خاصة بعد التطورات الاخيرة في سوريا .. وهو ما عبرت عنه رسائل مبطنة ارسلها رئيس هيئة الاركان الجديد محمود فريحات والذي فهم من كلامه ام ثمة تقارب وتواصل بين عمان ودمشق تحت الطاولة ما يعني عمليا استدارة كبيرة واعادة تموضع للموقف الاردني تجاه الاحداث في المنطقة وزتجاه الحلفاء التقليديين ايضا.

في الانباء ايضا ان الاردن يتقرب من روسيا وايران املا في حصة مستقبلية من اعادة الاعمار في سوريا اذا ما الت الامور هناك الى الحل السلمي النهائي.

كما تأمل الاردن من التلويح بورقة التقارب مع ايران الى ايصال رسائل الى دول الخليج كافة من كلفة فقدان اخر حليف لها في منطقة بلاد الشام . وتداعيات ذلك امنيا وسياسيا وحتى اقتصاديا.

المعلومات المتوفرة للصوت تشير الى ان الزعيم الشيعي العراقي عمارالحكيم الذي زار الاردن مؤخرا والتقى بالملك لقيادة وساطة تنهي الخلافات بين كافة المكوانت العراقية . لعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين عمان وطهران وابقى الحوار مفتوحا امام العرض الايراني الذي لا زال قائما .