تفاصيل صادمة.. سوري يغتصب بناته الأربع في الأردن

تقدمت 4 فتيات سوريات ببلاغ ضد والدهن متهمين إياه بالاعتداء عليهن جنسياً منذ الصغر، لتلقي الجهات الأمنية القبض عليه للوقوف على ملابسات تلك الجريمة.

ويواجه الجاني، الذي يقيم مع بناته في الأردن، تهمتيْ الاغتصاب المقترن بفض البكارة مكررة 200 مرة وهتك العرض مكررة 200 مرة، حيث قرر القاضي توقيفه على ذمة القضية 15 يومًا قابلة للتجديد.

وتقيم الفتيات البالغات من العمر 23 سنة، 20 سنة، 17 سنة، 16 سنة، على التوالي، داخل منزل في إحدى المزارع، وتعرضن للاغتصاب المستمر من قبل والدهن المتزوج من سوريتين وأردنية طلقها قبل تقديم الشكوى.

وقال مصدر مقرب من جهات التحقيق إن الفتيات كن يعشن في عزلة عن المجتمع وفي حالة نفسية سيئة، أدت بهن إلى اتخاذ قرار الاستعانة بالشرطة الأردنية، بحسب وسائل إعلام محلية.

واعترف الأب الموقوف على ذمة القضية أمام المدعي العام باغتصاب بناته قائلاً: “أعلم أني ارتكبت فعلاً خاطئاً ولكن ماذا أفعل؟!”.