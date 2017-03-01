تفاصيل انتحار موظف داخل جريدة الغد

تواردت معلومات من مصادر مقربة من المحاسب الخمسيني الذي انتحر صباح اليوم الاربعاء داخل مصلىجريدة الغد بالعاصمة عمان .



واشارت المصادر ان المنتحر يعاني من ضائقة مالية وكان قد تعرض لحادثة سرقة من مركبته ، حيث سُرق منه مبلغ مالي يعود للصحيفة قبل سنتين ، كان مضطر ان يدفعه من جيبه الخاص .



كما تعرض المنتحر مؤخراً لعملية نصب بقطعة ارض زادت من اعبائه المالية ، كما توفيت والدته قبل ثلاثة شهور ، وكان شديد الحزن على وفاتها .



واشارت المصادر ان المنتحر دخل في حالة نفسية واكتئاب منذ اسبوعين ، واصبح قليل الكلام مع زملائه ، ومعروف بين زملائه بالتدين واخلاقه العالية ويحظى بمحبتهم واحترامهم ، والمنتحر متزوج ولم ينجب اولاد .



واردفت المصادر ان المنتحر دخل اليوم الى المصلى داخل مبنى الصحيفة ، وصلى وقراً الفاتحة وتشاهد ثم اطلق النار على نفسه .



وكان مصدر امني قال ان الموظف اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل مصلى الجريدة التي يعمل بها ، اليوم الاربعاء، في العاصمة عمان .



واشار المصدر ، ان الموظف في العقد الخامس من عمره ، ويعمل محاسبا في جريدة الغد، حيث استخدم مسدساً لإنهاء حياته مطلقا النار على نفسه .



واضاف انه تم تحويل جثته إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة التي لم تتضح دوافعها وأسبابها بعد، مرجحاً إن الدلائل الأولية تشير إلى إقدامه على الانتحار اثر مشاكل شخصية خارج نطاق العمل .

بيان من جريدة الغد





بدورها خرجت جريدة الغد بالخبر التالي لتوضيح الحادثة : ” توفي صباح اليوم الأربعاء، أحد الزملاء الذي يعمل محاسبا بقسم المالية في صحيفة الغد وعمره 54 عاما، إثر حادث، داخل مبنى الصحيفة ، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها.