تغييرات في “الديوان الملكي” بعد عودة الملك من واشنطن

يبدو أن عجلة التغييرات من المحتمل ستدور داخل الديوان الملكي حال عودة جلالة الملك من زيارة العمل إلى الولايات المتحدة الأميركية، إذ رجحت المصادر أن تطال التغييرات عدة مواقع، إضافة إلى إعفاء العديد من المستشارين في الديوان الملكي، وسط توقعات بأن تطال التغييرات قياديين صُنّفوا في السنوات الأخيرة بأنهم من “نوع سوبر”.
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