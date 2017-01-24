تصريحات الملك .. هل هي ضوء اخضر لجلب فاسدين هاربين ؟

استبشر اردنيون ومراقبون خيرا بالتصريحات الاخيرة للملك عبد الله الثاني والتي قال فيها انه ان الاوان ان يشعر المواطن الاردني بجهود ونتائج محاربة الفساد .

واعتبر مراقبون وناشطون على فيس بوك ان تصريحات الملك هذه مؤشر على وجود ضوء اخضر بجلب فاسدين هاربين خارج البلاد ، فيما اطلق ناشطون اخر هاشتاق ” اجلبوا وليد الكردي ” على تويتر وفيس بوك .

تصريحات الملك جاءت خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، ورئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي تسلمت من اللجنة مهام متابعة وتنفيذ ميثاق منظومة النزاهة والخطة التنفيذية لها.

ووجه الملك، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للبناء على ما حققته اللجنة الملكية من إنجازات، لافتا إلى أن مسؤولية استكمال أعمال اللجنة، التي أنهت مهامها التي انيطت بها، يقع الآن على عاتق الهيئة، في ظل إقرار قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار الملك إلى أن أي تهاون في تطبيق القانون والعدالة سيسمح بالمزيد من الفساد ويضعف الثقة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، مشددا على ضرورة العمل لتطوير التشريعات المتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد الملك أنه آن الأوان كي يشعر المواطن بجهود ونتائج محاربة جميع أشكال الفساد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يتطلب العمل على ترجمة هذه الجهود والنتائج على أرض الواقع.

­­ كما أكد جلالته ضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية بجميع أشكالها وعلى جميع المستويات وصولا لتحقيق العدالة وترسيخ النزاهة كسلوك مؤسسي ومجتمعي.