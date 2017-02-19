تجديد اثاث وديكور مكتب وزير الاوقاف بقيمة تجاوزت 30000  دينار على حساب احد المتبرعين

​اكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ان اعمال التي تنفذ حاليا هي بتمويل مباشر من احد المتبرعين ولم تكلف الوزارة او خزينة الدولة اي مبالغ مالية اطلاقا.





واضافت الوزارة في بيان اصدره المكتب الاعلامي ان المتبرع الكريم رفض اعلان اسمه حيث انه اراد التكفل بمصاريف اعمال الصيانة واعادة تنظيم المكاتب وقاعة الاحتماعات بهدف التسهيل على المراجعين بدلا من التكدس في الممرات.





واوضحت الوزارة ان الاعمال التي تنفذ حاليا ليست اجراء توسعه لمكتب الوزير وانما هي تنظيم وصيانه للمكتب واعادة التقسيم الداخلي بحيث يتضمن قاعه للمراجعين لمكتب الوزير والامين العام اضافة الى مكان مخصص للديوان يتضمن المحافظة على الكتب الصادره والوارده ومكان للطباعه حيث ان البنية القديمة كانت تحدث تخبطا في طريقة مراجعة المواطنين وتعيق سير العمل