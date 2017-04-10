بنك القاهرة يطلق برنامج الولاء لعملائه

اطلق بنك القاهرة عمان برنامج الولاء لعملائه من حملة البطاقات وبما يعظم من الخدمات التي يقدمها لعملائه.

والبرنامج الذي ينفذه البنك من خلال بطاقات ماستر كارد يمنح العملاء فرصة تجميع النقاط عند كل عملية شراء على نقاط البيع المحلية والدولية وعبر الانترنت واستبدالها من خلال منصة الكترونية خاصة ببنك القاهرة عمان تتوفر فيها خيارات واسعة من المزايا التي صممت وفق احتياجات ورغبات العملاء، وتشمل على العديد من المنتجات والخدمات مثل الحجوزات الفندقية ورحلات الطيران واستئجار السيارات والملابس والعطور والادوات الكهربائية والالكترونية والمفروشات. كما تشتمل على اجهزة خلوية وخدمات الطعام والشراب والكتب والاكسسوارات وغيرها من السلع التي يحتاجها العملاء.

واتاح البنك للعملاء من خلال برنامج الولاء العديد من الخيارات لدفع قيمة المشتريات من المنصة الالكترونية اما بدفع كامل المبلغ من خلال النقاط المجمعة أو من خلال احدى بطاقات العميل المختلفة أو الدمج بين وسائل الدفع المختلفة.

ويستفيد من هذا البرنامج حملة جميع انواع بطاقات ماستر كارد من بنك القاهرة عمان ويستطيع عملاء البنك من حملة هذه البطاقات الدخول الى المنصة على الرابط الالكتروني rewards.cab.jo وتتبع الخطوات المطلوبة التي تظهر على الشاشة للاشتراك في هذا البرنامج.

ويضاف هذا البرنامج إلى برنامج الخصومات الفوريه لحملة جميع بطاقات ماستركارد الذي أطلقه البنك حديثا ليتيح لعملائه ميزة خصومات متنوعه في العديد من المحلات التجاريه و المطاعم و الشركات الكبرى في الاردن .