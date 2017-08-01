بنك القاهرة عمان يمكن فتيات من مهارات الحياة

ساهم بنك القاهرة عمان في تمكين 60 طالبة في الصف الثامن من مهارات الحياة بدعمه ورشتين هندستين تفاعليتين ضمن مشروع Go Girls تم تنظيمهما في مدرسة أم القرى الأساسية في منطقة وادي السير.

ويولي بنك القاهرة عمان تطوير مهارات الطلبة والشباب والشابات اولوية في استراتيجيته الخاصة لدعم المجتمع.

والتمكين في الحياة سياسة يؤمن بنك القاهرة عمان بانها اساس التنمية والتطوير والدفع بالمجتمع الى التقدم والازدهار.

ويهدف المشروع الى تمكين الفتيات من بناء مهارات حياتية تمكنهم من استكشاف عالمهم بثقة وتصميم.

كما يهدف المشروع أساسا إلى تحدي عملية التفكير على أساس المنهجية العلمية من خلال نشاطات علمية وهندسية تركز على رفع الثقة بالنفس ومستوى التفكير لمواجهة مشكلات الحياة ومواجهتها.

وحتى تضمن ادارة المشروع استمرار برنامجها يتم تدريب المعلمين على اعتماد المنهجية والتقنيات في مدارسهم بالإضافة إلى استخدام المواد لجميع ورش العمل من مواد متوفرة في المجتمعات المحلية.

وبنك القاهرة عمان كان رائدا في دعم الشباب ورعاية ابداعهم ومواهبهم. وقد اولى البنك الافكار الشبابية الريادية اهتماما خاصا ورفدها بالدعم المالي والمعنوي.